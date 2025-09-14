Extravagantný outfit Bianky Rumanovej z nedávnej párty sa stal terčom kritiky.
Na jednej z nedávnych párty k pripravovanej reality show sa Bianka Rumanová objavila v outfite, ktorý výrazne napodobňoval outfit Biancy Censori, manželky Kanyeho Westa, z Grammy tohto roku. Tento moment nezostal nepovšimnutý medzi médiami a fanúšikmi na sociálnych sieťach.
Jej bývalý snúbenec a influencer Jovinečko sa spolu s kamarátom a influencerom Bergim rozhodol situáciu spracovať s humorom. Natočili krátke video, v ktorom parodujú Bianku a jej výrazný outfit, čím vyvolali úsmev a živú diskusiu medzi fanúšikmi.
Akciu, na ktorej sa Bianka vyzliekla takmer donaha, mnohí označili aj za slovenskú verziu Met Gala. Jovinečko a Bergi to využili a v paródii použili slovnú hračku – Met Galanata, ktorou zrejme nepriamo naznačili to, že Bianka pochádza práve z južného Slovenska. Na paródii sa zabávajú aj mnohé známe tváre, ktoré dvojicu komikov v komentároch podporili, medzi nimi napríklad Exploited, Veronika Rajek či Ben Cristovao.
