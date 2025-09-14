Kategórie
dnes 14. septembra 2025 o 10:48
Čas čítania 0:34
redakcia

Jovinečko si uťahuje zo svojej bývalej. Spolu s Bergim sparodovali nahú Bianku Rumanovú na červenom koberci

Jovinečko si uťahuje zo svojej bývalej. Spolu s Bergim sparodovali nahú Bianku Rumanovú na červenom koberci
Zdroj: instagram/@tvjoj
OSOBNOSTI INFLUENCERI
Extravagantný outfit Bianky Rumanovej z nedávnej párty sa stal terčom kritiky.

Na jednej z nedávnych párty k pripravovanej reality show sa Bianka Rumanová objavila v outfite, ktorý výrazne napodobňoval outfit Biancy Censori, manželky Kanyeho Westa, z Grammy tohto roku. Tento moment nezostal nepovšimnutý medzi médiami a fanúšikmi na sociálnych sieťach.

Jej bývalý snúbenec a influencer Jovinečko sa spolu s kamarátom a influencerom Bergim rozhodol situáciu spracovať s humorom. Natočili krátke video, v ktorom parodujú Bianku a jej výrazný outfit, čím vyvolali úsmev a živú diskusiu medzi fanúšikmi.

Akciu, na ktorej sa Bianka vyzliekla takmer donaha, mnohí označili aj za slovenskú verziu Met Gala. Jovinečko a Bergi to využili a v paródii použili slovnú hračku – Met Galanata, ktorou zrejme nepriamo naznačili to, že Bianka pochádza práve z južného Slovenska. Na paródii sa zabávajú aj mnohé známe tváre, ktoré dvojicu komikov v komentároch podporili, medzi nimi napríklad Exploited, Veronika Rajek či Ben Cristovao.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Filip Jovanovič (@jovinecko)

Jovinečko, Bianka Rumanová rozchod
Zdroj: Instagram/Jovinečko, Bianka Rumanová
Náhľadový obrázok: instagram/@tvjoj, instagram/@jovinecko
