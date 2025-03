Napriek špekuláciám o možnej reklamnej kampani pár zdôraznil, že sa rozišli už dávnejšie a nemajú v úmysle teraz prestať tvoriť content.

Len včera večer obľúbený slovenský influencerský pár Jovinečko a Bianka Rumanová zverejnili spoločný post, v ktorom oznámili svoj rozchod. Aby vyvrátili špekulácie, Jovinečko na svojich stories zdieľal dôvod ich rozchodu. Priznal, že je workoholik a že sa nevie venovať Bianke tak, ako by potrebovala, aj keď sa o to už pokúšali. Deň, kedy si to priznali, vraj musel prísť.

„Je to najťažšia vec v mojom živote,“ začal Jovinečko, známy zo svojich vtipných videí, svoje stories. „Nakoľko sa blíži svadba, deti a dospelý život, museli sme sa pozrieť na náš život racionálne... Ľúbime sa, ale to nestačí,“ pokračoval. „Som workoholik a neviem sa tejto úžasnej žene venovať na 100 percent.“

Zdroj: Instagram/@jovinecko

Bianka zas zdieľala na svojom profile video, na ktorom plače, a napísala, že sa jej ozvali aj jej rodičia, ktorí s dvojicou často vystupovali v ich skečoch. Reagovali na ich spoločný post správou, že „už nič viac“ a pridali plačúceho emojiho. Filip na to reagoval správou: „Lepších svokrovcov nenájdem,“ čo Bianku úplne dostalo.

Pod ich postom vznikajú aj špekulácie, či si to tento pár nevymyslel a nejde len o nejakú reklamnú kampaň. Bianka však tieto komentáre hneď vyvrátila a napísala, že sa rozišli už dávnejšie a nebudú teraz mesiac offline a nepridávať nič. Nijaké špekulácie podľa nej nemajú priestor.