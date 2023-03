8 krokov, ako zvládnuť rozchod podľa vzťahovej terapeutky

Spísali sme pre teba 8 praktických rád od odborníčky, ktoré ti pomôžu preniesť sa cez rozchod. Zabudneš vďaka nim na bolesť? Zrejme nie, ale posunieš sa vpred a smútiť či hnevať sa budeš tak, aby to bolo pre tvoje mentálne zdravie dobré.

Nie je jednoduché prekonať rozchod. Každý človek je iný a rozchod často bolí viac, než sme schopní uniesť. S pomocou odborníčky na vzťahy a dušu sme sa preto pozreli, čo praktické môžeš už dnes urobiť, aby ti bolo aspoň trochu lepšie. Nepôjde to hneď, no ako vraví párová terapeutka Ivana Čergeťová, rozchodom sa život nekončí.

Vo svojej praxi sa venuje aj kariérnemu poradenstvu, pomáha ľuďom s nadváhou, so psychosomatickými problémami či s nezrovnalosťami vo vzťahoch a psychoterapiu poskytuje aj online cez platformu KSebe. Prečítaj si profi rady, ktoré ti pomôžu preniesť sa cez bývalú alebo bývalého.

1. Nauč sa viac o prežívaní straty

Proces straty má niekoľko fáz a každá z nich je niečím špecifická, vraví Čergeťová. Podľa Washingtonskej univerzity ich je päť: popieranie, hnev, vyjednávanie, depresia a prijatie, a tieto štádiá pomenovala americká psychologička Elisabeth Küblerová-Rossová. Vedci si nie sú istí, či sú tieto štádiá presné a naozaj ich každý takto prežíva, no podobne ako päť jazykov lásky ti môžu poslúžiť ako pomôcka pri premýšľaní o tom, čo zažívaš.

„Ak budeš vedieť, čo ťa čaká a čím budeš prechádzať, pomôže ti to upokojiť sa a získaš nadhľad nad situáciou. Možno nie hneď, no neskôr si na tieto informácie spomenieš,“ vraví slovenská psychologička.

2. Priznaj si, že prežívaš stratu

Čergeťová vraví, že uvedomenie si je spojené s pomenovaním toho, čo sa deje. Odporúča pomenovať to aj nahlas. Toto cvičenie je možno nepohodlné, môžu sa pri ňom vynoriť rôzne emócie, preto ho praktizuj v bezpečnom priestore. „Niekedy nechceme prijať tento fakt, aj keď nám to ľudia v našom okolí hovoria. A tak sa postav doma pred zrkadlo a povedz to sebe. Zopakuj to niekoľkokrát. A pozoruj, čo sa v tebe deje a čo sa odohráva.“

3. Dovoľ si prežívať emócie

Nepotláčaj v sebe pocity, nie je to zdravé a ani efektívne, lebo po čase sa vrátia. Psychologička miesto toho radí rozprávať sa o nich s ľuďmi, ktorým dôveruješ. „A keď nemáš komu povedať, čo práve prežívaš, začni si viesť denník. Ale nielen tak na mobile alebo na počítači. Jednoducho chyť do ruky pero a papier a začni písať. Skutočne písať. Písanie denníka ti pomôže dostať emócie von, prežiť ich a zároveň pomenovať.“

Prípadné negatívne emócie môžeš prežiť aj v bezpečnom prostredí. V Bratislave napríklad existuje tzv. anger room, v ktorej môžeš všetko rozbiť. Možno začni tam.

4. Zameraj sa na seba

Ak využiješ krok číslo 3, tak denník ťa k tomu nasmeruje. Sústreď sa na seba. Psychologička radí venovať sa svojej mysli a aj svojmu telu. Vyskúšaj sa zamilovať sám či sama do seba. „Samota nie je opustenie,“ znejú povzbudivé slová psychoterapeutky. Tráviť čas so sebou ti môže priniesť iný pohľad na veci.

5. Neizoluj sa

Hľadaj podporu medzi ľuďmi vo svojom okolí. Nemusíš aktívne komunikovať, podľa Čergeťovej je vedecky dokázané, že už len prítomnosť iných ľudí nám v ťažkých situáciách pomáha. Môžete niečo spolu pozerať, zažiť nejakú kultúrnu udalosť alebo len ísť na prechádzku a nemusíš hneď hovoriť o najťažších pocitoch, ak sa ešte necítiš pripravený.

6. Nájdi si niečo nové

Môžu to byť noví ľudia alebo aj nové aktivity a koníčky. Psychoterapeutka vraví, že cez rozchod sa prenesieš lepšie, ak si budeš vytvárať nové spomienky a užívať si prítomnosť. „Neznamená to, že zabúdaš na minulosť alebo nemyslíš na budúcnosť. Znamená to, že tvoríš spomienky a zároveň sa pripravuješ na budúcnosť.“

Nevieš, kde začať? Vyskúšaj jeden z našich obľúbených kulinárskych kurzov alebo sa nezáväzne zapíš na niektorú z týchto zábavných tanečných lekcií.

7. Daj si čas

Chápeme, že sa chceš z nepríjemných pocitov a bolesti dostať čo najskôr a že „čas lieči všetky rany“ je klišé, ktoré počuť nechceš. Ale predsa len skús dopriať si čas na obnovenie vlastnej sily a sebavedomia a na posilnenie či dokonca objavenie vlastnej identity.

8. Požiadaj o pomoc

Je cool, moderné, zodpovedné a aj strašne sexi, ak si vie človek priznať, že potrebuje pomoc. Preto ak máš pocit, že ju potrebuješ, vyhľadaj ju.

Psychologickú a ďalšiu pomoc poskytuje:

– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566

Online poradňa Ligy za duševné zdravie Online poradňa pre mladých IPčko

Ak ti tieto kroky nestačia, rozchod stále bolí alebo nechápeš, prečo k nemu vôbec došlo, prečítaj si tento náš článok. Rozoberáme v ňom niektoré spôsoby, ktoré vyskúšali naši čitatelia, a poradíme ti, ako môžeš skúsiť začať liečiť svoje boľavé srdce aj ty.