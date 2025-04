Ariana Grande otvára svoje srdce. Nový album je plný emócií a spomienok na bývalé vzťahy (Recenzia)

Arianu ovplyvnil film Wicked nie len v osobnom živote, ale aj v hudobnej tvorbe.

Album eternal sunshine od Ariany Grande prešiel viacerými zmenami. Štylizácia písma v názvoch piesní, ale aj albumu, zodpovedá Ariane už zaužívanému formátu, totiž veľké písmená nájdeme len zriedkavo.

Od jeho vydania v marci 2024 Ariana fanúšikom dopriala slightly deluxe verziu len päť dní po jeho vydaní a v októbri k tejto doske pridala ešte osem live verzií piesní.



Formát tohto albumu sa obmenil 28. marca 2025, už po tretíkrát. eternal sunshine deluxe: brighter days ahead neobsahuje remixy a verzie piesní, na ktorých sa objavili featuringy, je formulovaný bez hudobných hostí. Najnovšiu verziu albumu vydala zároveň aj s krátkym, 26-minútovým filmom, ktorý je dostupný na jej YouTube kanáli.

Tento film režíroval s Arianou samotnou Christianom Breslauerom, ktorý je známy ako producent videoklipov. V minulosti spolupracoval s umelcami ako Doja Cat alebo Lil Nas X.

Vo filme Ariana vystupuje ako Peaches, ktorú sme mohli vidieť už vo videoklipe na skladbu „we can't be friends (wait for your love)“, no tentokrát vystupuje ako o 70 rokov staršia. Prichádza do sveta spomienok a stretáva sa so svojím mladším ja a spomína na zážitky, ale aj traumy a boj so slávou.



Tento album inšpirovaný filmom Eternal Sunshine of the Spotless Mind z roku 2004. V ňom si dvaja ľudia nechajú vymazať myšlienky, aby našli pokoj a zbavili sa utrpenia, ktoré prináša zlomené srdce a komplikované emócie speváčky do hudobného formátu. Ten je bolestivý a zároveň krásny v jeho komplexnej sonickej aj vokálnej kvalite.

Originálna verzia albumu získala od Pitchfork hodnotenie 7,2 z 10 a zároveň dostal 4 z 5 hviezdičiek od The Guardian. Tento album, ktorý je poznačený jej rozvodom, podobne ako album 30 od Adele, nám otvára dvere do súkromia speváčky a počas celého trvania nám odkrýva ďalšie zákutia jej znovu zranenej duše, ale aj uzdravujúceho sa sebavedomia.

eternal sunshine

"intro (end of the world)" nás privíta s neistými otázkami typu „How can I tell if I'm in the right relationship? / Aren't you really s'posed to know that shit“, ktoré nás hneď privádzajú k hlavnej téme projektu – neistote v manželstve, ktorá vyústi v druhej skladbe "bye", v ktorej Ariana odchádza od svojho partnera. No jej pocity z tohto ukončeného vzťahu sa bolestivo rozlievajú v textoch nasledujúcich piesní.

Po troch skladbách sa na albume nachádza „Saturn Returns Interlude“, ktorý opisuje astrologický jav. V ňom sa znamenie Saturnu vracia na to isté miesto v znamení zverokruhu, kde sa nachádzala v čase narodenia človeka. Tento jav, astrologicky nazývaný aj „transit“, sa vyskytuje okolo 30. roku a má človeka testovať v lekciách, ktoré sa do tej doby naučil.



Nasledujúci title track eternal sunshine poukazuje na témy ako je nevera, a cez bolestivý emocionálny náboj nás prenáša k upbeat skladbe „supernatural“, ktorá sa už zaoberá novo nadobudnutými pocitmi k novej osobe, ktoré Ariana nemôže ignorovať.

„This love's possessin' me, but I don't mind at all / It's like supernatural / It's takin' over me, don't wanna fight the fall / It's like supernatural“. Táto zamilovaná popová balada existuje aj s featuringom od Troy Sivana, ktorý sa nachádza na albume eternal sunshine (slightly deluxe), ale aj eternal sunshine (slightly deluxe and live).

Po skladbách „true story“ a „the boy is mine“ prichádza prvý singel z albumu „yes, and?“, ktorého videoklip mal premiéru 12. januára 2024. K vydaniu deluxe verzie albumu brighter days ahead má viac ako 100 miliónov prehratí. Tento lead singel, ktorý obsahuje sample z Madonninho hitu „Vogue“ z roku 1990, je ako stvorený na tancovanie a načerpávanie sebavedomia, ktorého sa Ariana v tomto tracku neštíti.

Tempo albumu sa po tomto inšpirovanom disco hudbou opäť vracia do ríše pomalých a zranených balád, ako je "i with i hated you", v ktorej Ariana bojuje s pretrvávajúcimi pocitmi voči svojmu bývalému partnerovi.

No aj keď nie je mentálne úplne vyrovnaná, v piesni "imperfect for you" popisuje svoju snahu byť čo najlepšou partnerkou pre svojho nového partnera. Skladbou číslo 13 končí základná zostava skladieb albumu a prichádzajú nové, ktoré pridávajú albumu hĺbku a nový dych tomuto popovému sladko-trpkému dielu.

brighter days ahead

Deluxe verzia brighter days ahead začína opakovaním „intro (end of the world) extended“, do ktorého sa pridala časť, ktorá utvrdzuje Arianino rozhodnutie slovami „I wish I could un-need ya, so I did.“

Druhá zo šiestich pridaných skladieb, „twilight zone“, je priamou referenciou na seriál s rovnakým názvom, v ktorom postavy zažívajú nezvyčajné a znepokojujúce epizódy.

Na „warm“, ktorý je typickým popovým songom so sladkým nádychom, nadväzuje „dandelion“, ktorý prekvapivo začína trúbkovým sólom preklápajúcim do beatu, ktorý je stále jeho súčasťou. V tomto songu sa Ariana prirovnáva k púpave, ktorú stačí sfúknuť, aby sa jej partnerovi splnili všetky sny.

Na predposlednom tracku „past life“ sa speváčka opäť vyhrala s vokálmi a predviedla svoj talent zakomponovaním vysokých tónov, ktoré sú pre ňu príznačné. Album je ukončený skladbou „Hampstead“, ktorá je inšpirovaná časťou Londýna, v ktorej žila, keď točila film Wicked, kde spoznala svojho nového partnera, Ethana Slatera.

Nový album eternal sunshine deluxe: brighter days ahead je album ako stvorený pre oplakávanie nevydareného vzťahu, či už je to letný románik alebo, ako v prípade Ariany, manželstvo. Pozitívnou je, že speváčku ani v tomto diele neopúšťa nádej a vie samú seba podržať aj v týchto ťažkých časoch.

Tento album je vďaka jeho rozmanitosti určite jeden z tých, ku ktorým sa budem vracať v ťažkých časoch, ale aj v príjemných chvíľach. Pre jeho vysokú sonickú aj lyrickú hodnotu by som mu dala osem bodov z desiatich.