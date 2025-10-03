Paris Fashion Week 2025 opäť potvrdil, že móda a hviezdy kráčajú ruka v ruke.
Ulice Paríža sa zmenili na nekonečné móla, kde sa celebrity, návrhári aj influenceri miešali medzi svietiacimi panelmi a scénografiou, vytvárajúc nezameniteľnú atmosféru.
Hlavné mesto Francúzska sa tak počas posledných dní premenilo na epicentrum štýlu, kde sa na móle i mimo neho stretli tie najväčšie módne domy a svetové celebrity. Paris Fashion Week tradične prináša nielen nové kolekcie, ale aj momenty, ktoré definujú popkultúru. Tento rok to bolo doslova prehliadkové šialenstvo od Balmain až po Saint Laurent.
Cardi B na Balmain Show
Pamela Anderson na Tom Ford Show
Johnny Depp na Christian Dior Show
Zendaya na Louis Vuitton Show
Jenna Ortega na Christian Dior Show
Central Cee na Saint Laurent Show
Kylie a Kendall Jenner na Schiaparelli Show
Jaden Smith na Louis Vuitton Show
Charli XCX na Saint Laurent Show
Hailey Bieber na Saint Laurent Show
Jennifer Lawrence na Christian Dior Show
Emma Chamberlain na Mugler FW24 Show
