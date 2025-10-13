Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 13. októbra 2025 o 16:13
Čas čítania 0:37
Sofia Angušová

Je to koniec Szigetu? Organizátori ukončili zmluvu s mestom, budúcnosť festivalu je otázna

Je to koniec Szigetu? Organizátori ukončili zmluvu s mestom, budúcnosť festivalu je otázna
Zdroj: TASR/Jakub Kotian
HUDBA FESTIVALY SZIGET
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Organizátori Szigetu oznámili ukončenie zmluvy o využívaní areálu na ostrove Hajógyári v Budapešti. Zakladateľ festivalu Károly Gerendai však tvrdí, že hľadá riešenie, ktoré by zabezpečilo jeho prežitie.

Budapešť dostala od organizátorov festivalu Sziget list, v ktorom oznamujú ukončenie zmluvy o využívaní areálu na ostrove Hajógyári. Primátor Gergely Karácsony informoval, že spoločnosť Sziget Cultural Management Ltd. vypovedala dohodu platnú do roku 2026, čo vyvolalo obavy o budúcnosť jedného z najznámejších európskych festivalov, informuje Forbes.

Sziget festival.
Sziget festival. Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Zakladateľ Károly Gerendai však pre magazín Forbes uviedol, že sa snaží nájsť riešenie a investorov, ktorí by festival zachránili. „Hoci som si svoje najbližšie roky nepredstavoval takto, mojím cieľom je zabezpečiť dlhodobé fungovanie Szigetu,“ povedal.

Odporúčané
Maďarsko zakázalo írskym raperom vstup na Sziget. Festival nesúhlasí s rozhodnutím vlády Maďarsko zakázalo írskym raperom vstup na Sziget. Festival nesúhlasí s rozhodnutím vlády 24. júla 2025 o 15:31

Organizátor v reakcii uviedol, že za rozhodnutím stojí zahraničný vlastník Superstruct Entertainment, ktorý sa po sérii finančných strát rozhodol z Maďarska stiahnuť. Festivalový prevádzkovateľ zaznamenal v roku 2024 stratu takmer 4 miliardy forintov, pričom v roku 2023 to bolo 1,8 miliardy.

Podľa Gerendaiho prebiehajú intenzívne rokovania a verí, že dohoda by mohla vzniknúť už v októbri. Festival Sziget, ktorý patrí medzi najväčšie hudobné podujatia v Európe, každoročne prilákal desaťtisíce fanúšikov z celého sveta.

Odporúčané
Globálne otepľovanie prekročilo nebezpečnú hranicu. Koralové útesy nezvratne odumierajú Globálne otepľovanie prekročilo nebezpečnú hranicu. Koralové útesy nezvratne odumierajú 13. októbra 2025 o 12:32
Odporúčané
Miliónový streamer čelí obvineniu z týrania zvierat. Na svojho psa mal použiť elektrický obojok Miliónový streamer čelí obvineniu z týrania zvierat. Na svojho psa mal použiť elektrický obojok 13. októbra 2025 o 11:19
Odporúčané
Pedofil a bývalý spevák skupiny Lostprophets zomrel po útoku vo väzení. Spoluväzni mu podrezali krk Pedofil a bývalý spevák skupiny Lostprophets zomrel po útoku vo väzení. Spoluväzni mu podrezali krk 13. októbra 2025 o 9:48
Otvárame tabuizované témy bez predsudkov
Na témy, ktoré sú považované za príliš intímne alebo kontroverzné, nepozeráme cez prsty.
Spoločenské tabu rozoberáme s rešpektom a bez hanby.
Chcem byť pri tom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
FESTIVALY SZIGET
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/Jakub Kotian
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
pred hodinou
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
pred 2 dňami
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
refresher+
Odporúčané
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
včera o 07:00
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
pred 3 dňami
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
včera o 18:00
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
7. 10. 2025 19:00
Storky
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Lifestyle news
Prvým digitálnym milionárom je AI. Začínala ako experiment, dnes disponuje vlastným majetkom pred 40 minútami
Je to koniec Szigetu? Organizátori ukončili zmluvu s mestom, budúcnosť festivalu je otázna pred hodinou
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň pred hodinou
V Bratislave vydržala len 3 mesiace. Nórska aerolinka na Slovensku končí, lety do Kodane potichu rušia pred 2 hodinami
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu pred 3 hodinami
Globálne otepľovanie prekročilo nebezpečnú hranicu. Koralové útesy nezvratne odumierajú dnes o 12:32
Miliónový streamer čelí obvineniu z týrania zvierat. Na svojho psa mal použiť elektrický obojok dnes o 11:19
Victoria Beckham v novom dokumente na Netflixe prezradila, že trpí poruchou príjmu potravy dnes o 10:33
Pedofil a bývalý spevák skupiny Lostprophets zomrel po útoku vo väzení. Spoluväzni mu podrezali krk dnes o 09:48
Spravodajstvo
Rusko Peter Pellegrini Polícia SR Krimi
Viac
Slovenská sporiteľňa varuje pred novým druhom podvodu. Daj pozor na falošných pracovníkov
pred 37 minútami
Udelili Nobelovu cenu za ekonómiu: Trojicu ocenili za výskum technologického pokroku
pred hodinou
Medveď sa pohybuje pri rieke v okrese Levice. Obec varuje obyvateľov
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Prekročil najpočúvanejší český raper na Spotify hranicu 1 milióna poslucháčov? Takto vyzerá zoznam TOP 10
Tip na hudbu
včera o 16:00
Prekročil najpočúvanejší český raper na Spotify hranicu 1 milióna poslucháčov? Takto vyzerá zoznam TOP 10
včera o 16:00
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
dnes o 09:05
Separ ovládol Tehelné pole. Ako to vyzeralo medzi fanúšikmi a čo by mu odkázali (ANKETA)
Separ ovládol Tehelné pole. Ako to vyzeralo medzi fanúšikmi a čo by mu odkázali (ANKETA)
pred 2 dňami
Pedofil a bývalý spevák skupiny Lostprophets zomrel po útoku vo väzení. Spoluväzni mu podrezali krk
Pedofil a bývalý spevák skupiny Lostprophets zomrel po útoku vo väzení. Spoluväzni mu podrezali krk
dnes o 09:48
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
pred 2 dňami
MTV po 40 rokoch končí. Zo slovenských obrazoviek zmiznú viaceré hudobné stanice
MTV po 40 rokoch končí. Zo slovenských obrazoviek zmiznú viaceré hudobné stanice
dnes o 08:25
Viac z Šport Všetko
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
Zahraničie
5. 10. 2025 15:21
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
5. 10. 2025 15:21
Slovák Wavee sa prebojoval medzi svetovú tanečnú elitu. Rodáka z Čečejoviec čaká finále Red Bull Dance Your Style v LA
pred 3 dňami
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Viac z Zdravie Všetko
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
včera o 18:00
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
pred 3 dňami
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Gastro
pred hodinou
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
pred hodinou
Limitovaná edícia snackov a doplnkov je dostupná od 13. – 19. októbra.
Košele s kockovaným vzorom ovládli ženské kolekcie. Toto sú najkrajšie štýly pre každý rozpočet
Košele s kockovaným vzorom ovládli ženské kolekcie. Toto sú najkrajšie štýly pre každý rozpočet
pred hodinou
Upratovanie s výhodou? Sexshop Eros.sk spúšťa revolučné „Šrotovné“
PR správa
Upratovanie s výhodou? Sexshop Eros.sk spúšťa revolučné „Šrotovné“
pred 2 hodinami
Odpočet DPH pri služobných autách po 1. 1. 2026: čo to znamená pre firmy, SZČO a prečo dáva zmysel mobilita ako služba
PR správa
Odpočet DPH pri služobných autách po 1. 1. 2026: čo to znamená pre firmy, SZČO a prečo dáva zmysel mobilita ako služba
dnes o 12:36
Ako vyčistiť semiš efektívne? Pomôžu ti tieto tipy
Ako vyčistiť semiš efektívne? Pomôžu ti tieto tipy
dnes o 11:04
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
dnes o 09:05
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
pred 2 dňami
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
včera o 18:00
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
pred 3 hodinami
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
pred 3 dňami
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
7. 10. 2025 12:21
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
8. 10. 2025 10:18
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
6. 10. 2025 10:53
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Domov
Zdieľať
Diskusia