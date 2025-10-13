Organizátori Szigetu oznámili ukončenie zmluvy o využívaní areálu na ostrove Hajógyári v Budapešti. Zakladateľ festivalu Károly Gerendai však tvrdí, že hľadá riešenie, ktoré by zabezpečilo jeho prežitie.
Budapešť dostala od organizátorov festivalu Sziget list, v ktorom oznamujú ukončenie zmluvy o využívaní areálu na ostrove Hajógyári. Primátor Gergely Karácsony informoval, že spoločnosť Sziget Cultural Management Ltd. vypovedala dohodu platnú do roku 2026, čo vyvolalo obavy o budúcnosť jedného z najznámejších európskych festivalov, informuje Forbes.
Zakladateľ Károly Gerendai však pre magazín Forbes uviedol, že sa snaží nájsť riešenie a investorov, ktorí by festival zachránili. „Hoci som si svoje najbližšie roky nepredstavoval takto, mojím cieľom je zabezpečiť dlhodobé fungovanie Szigetu,“ povedal.
Organizátor v reakcii uviedol, že za rozhodnutím stojí zahraničný vlastník Superstruct Entertainment, ktorý sa po sérii finančných strát rozhodol z Maďarska stiahnuť. Festivalový prevádzkovateľ zaznamenal v roku 2024 stratu takmer 4 miliardy forintov, pričom v roku 2023 to bolo 1,8 miliardy.
Podľa Gerendaiho prebiehajú intenzívne rokovania a verí, že dohoda by mohla vzniknúť už v októbri. Festival Sziget, ktorý patrí medzi najväčšie hudobné podujatia v Európe, každoročne prilákal desaťtisíce fanúšikov z celého sveta.