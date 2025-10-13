Štyria obľúbení jazdci sa vracajú – tentoraz však nie sú sami. Podfukári 3 spájajú staré hviezdy s novou generáciou kúzelníkov a sľubujú trik, ktorý vyrazí divákom dych.
Už o mesiac sa do kín vrátia Podfukári a s nimi aj kombinácia starých známych tvárí a nových talentov. Film sľubuje prekvapenia, aké sme na plátne ešte nevideli, a nový plagát len umocňuje napätie pred premiérou.
Tretie pokračovanie populárnej série sleduje hrdinov, ktorí sa spájajú s novou generáciou kúzelníkov, aby získali vzácny diamant ukrytý v srdci zločineckého podsvetia. Brilantné triky, riskantné lúpeže a nečakané zvraty preveria ich zručnosti aj dôveru medzi nimi.
Podfukári 3 nadväzujú na úspech predchádzajúcich častí, ktoré po celom svete zarobili stovky miliónov dolárov a na Slovensku prilákali desaťtisíce divákov. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Mark Ruffalo a Morgan Freeman sa na plátne stretávajú s novými tvárami - Rosamund Pike, Ariana Greenblatt, Justice Smith a Dominic Sessa.
Režisér Ruben Fleischer prezrádza: „Sú tri veci, ktoré na svete absolútne milujem... Jesseho Eisenberga, Woodyho Harrelsona a mágiu.“ Jesse Eisenberg dodáva: „Vo filme je jeden skutočne brilantný a mimoriadne účinný zvrat... vyrazí vám dych.“
Nakrúcanie prebiehalo vo viacerých mestách vrátane Budapešti, Antverp a Abú Zabí a produkcia sa skončila v novembri 2024. Svetová premiéra je naplánovaná na 14. novembra 2025, slovenské kiná ho uvedú už 13. novembra.
Diváci sa môžu tešiť na výpravné triky, veľkolepú akciu a napätie, v ktorom nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Podfukári 3 sľubujú návrat k tomu, čo diváci milovali, a prinášajú zároveň nový vietor do série plnej ilúzií, tajomstiev a podfukov.