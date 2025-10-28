Projekt má ambíciu stať sa konkurenciou Wikipedie, no už krátko po spustení čelil technickým problémom aj kritike používateľov.
Elon Musk oficiálne spustil novú online encyklopédiu s názvom Grokipedia. O túto platformu sa stará jeho technologická spoločnosť xAI a má ísť o priameho konkurenta známej Wikipédie. Už pri jej uvedení si však viacerí používatelia všimli, že časť článkov bola zjavne skopírovaná z Wikipedie, len s minimálnymi úpravami.
Aktuálne si tam vieš dohľadať 885 279 článkov, čo je v porovnaní s miliónmi na Wikipedii stále pomerne málo. Musk si je však svojím projektom zjavne istý. „Grokipedia.com verzia 0.1 je teraz dostupná. Verzia 1.0 bude desaťnásobne lepšia, no aj 0.1 je podľa mňa lepšia ako Wikipédia,“ napísal na platforme X.
https://t.co/op5s4ZiSwh version 0.1 is now live.— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025
Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo.
Ako informuje portál Fox Business, Grokipedia sa stihla zrútiť len pár hodín po spustení – pravdepodobne preto, že sa na ňu po oznámení prihlásilo priveľa ľudí naraz. Platforma sa má však podľa Muska postupne zdokonaľovať.
Hlavným rozdielom medzi týmito stránkami je to, že články na Grokipedii nepíšu ľudia, ako je to na Wikipédii. Sú automaticky generované a upravované AI systémom Grok, ktorý vyvíja Muskov tím v xAI.