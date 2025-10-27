V podcaste In Your Dreams With Owen Thiele prezradila, čo má „urobené“ na tvári, a prekvapila všetkých, ktorí si mysleli, že za jej žiarivým vzhľadom stoja ihly a botox.
Namiesto zákrokov stavia na dobré gény (vraj po mame) a dôslednú starostlivosť o pleť. Ak chceš mať pleť ako Hailey, v podcaste In Your Dreams teraz prezradila, ako sa o svoju tvár stará. Okrem vlastných produktov Rhode používa aj značky ako Avène, BeautyStat, EltaMD, Naturium či Cosrx. A hoci sa vyhýba botoxu, miluje PRP terapiu – zákrok, pri ktorom sa používa vlastná krv obohatená o krvné doštičky.
Modelka a zakladateľka značky Rhode priznala, že jediným miestom, kde si necháva aplikovať botox, je sánka, a to kvôli problémom s čeľustným kĺbom (TMJ). „Nemám žiaden botox vo tvári, iba v sánke. Sľúbila som si, že s tým nezačnem, kým nebudem mať tridsať,“ vysvetlila Hailey a dodala, že potom sa rozhodne, či to vôbec potrebuje.
„Microneedling je moja najobľúbenejšia procedúra. Je to prirodzené, lebo pochádza z môjho tela,“ hovorí o PRP terapii. Hailey skúša aj modernejší variant PRF, kde sa krv zahreje a následne schladí, čím získa gélovú konzistenciu, tú si, ako prezradila, necháva aplikovať pod oči a do úsmevových línií.
Na záver podcastu sa rozhovor stočil aj k súkromiu. Hailey potvrdila, že so svojím manželom Justinom Bieberom plánujú viac detí. „Vždy som vedela, že chcem byť mamou. A viem, že nechcem mať len jedno dieťa,“ prezradila s úsmevom.