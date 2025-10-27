Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 27. októbra 2025 o 18:36
Čas čítania 0:49
Zdenka Hvolková

Hailey Bieber prehovorila o kozmetických úpravách svojej tváre. Prezradila, čo všetko má urobené

Hailey Bieber prehovorila o kozmetických úpravách svojej tváre. Prezradila, čo všetko má urobené
Zdroj: Youtube / In Your Dreams With Owen Thiele
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V podcaste In Your Dreams With Owen Thiele prezradila, čo má „urobené“ na tvári, a prekvapila všetkých, ktorí si mysleli, že za jej žiarivým vzhľadom stoja ihly a botox.

Namiesto zákrokov stavia na dobré gény (vraj po mame) a dôslednú starostlivosť o pleť. Ak chceš mať pleť ako Hailey, v podcaste In Your Dreams teraz prezradila, ako sa o svoju tvár stará. Okrem vlastných produktov Rhode používa aj značky ako Avène, BeautyStat, EltaMD, Naturium či Cosrx. A hoci sa vyhýba botoxu, miluje PRP terapiu – zákrok, pri ktorom sa používa vlastná krv obohatená o krvné doštičky.

Modelka a zakladateľka značky Rhode priznala, že jediným miestom, kde si necháva aplikovať botox, je sánka, a to kvôli problémom s čeľustným kĺbom (TMJ). „Nemám žiaden botox vo tvári, iba v sánke. Sľúbila som si, že s tým nezačnem, kým nebudem mať tridsať,“ vysvetlila Hailey a dodala, že potom sa rozhodne, či to vôbec potrebuje.

Selena Gomez x Hailey Bieber: Who wore it better Hailey Bieber. Hailey Bieber Hailey a Justin Bieberovci.
Zobraziť galériu
(5)
Odporúčané
Hailey Bieber prehovorila o komplikovanom pôrode: Syna nemohla držať v rukách, myslela si, že zomrie Hailey Bieber prehovorila o komplikovanom pôrode: Syna nemohla držať v rukách, myslela si, že zomrie 23. mája 2025 o 8:13
Hailey Bieber
Zdroj: Instagram/Hailey Bieber

„Microneedling je moja najobľúbenejšia procedúra. Je to prirodzené, lebo pochádza z môjho tela,“ hovorí o PRP terapii. Hailey skúša aj modernejší variant PRF, kde sa krv zahreje a následne schladí, čím získa gélovú konzistenciu, tú si, ako prezradila, necháva aplikovať pod oči a do úsmevových línií.

Odporúčané
Hailey Bieber má dosť porovnávania so Selenou. Prelomila mlčanie o ich vzťahu Hailey Bieber má dosť porovnávania so Selenou. Prelomila mlčanie o ich vzťahu 17. októbra 2025 o 13:48

Na záver podcastu sa rozhovor stočil aj k súkromiu. Hailey potvrdila, že so svojím manželom Justinom Bieberom plánujú viac detí. „Vždy som vedela, že chcem byť mamou. A viem, že nechcem mať len jedno dieťa,“ prezradila s úsmevom.

Odporúčané
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami 27. októbra 2025 o 17:00
Odporúčané
Hugo Hypetrain: „Po Separovi je jasné, kto vedie. Dajme 13K rok, Shimmi ešte nepovedal posledné slovo“ (ROZHOVOR) Hugo Hypetrain: „Po Separovi je jasné, kto vedie. Dajme 13K rok, Shimmi ešte nepovedal posledné slovo“ (ROZHOVOR) 26. októbra 2025 o 16:00
Odporúčané
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí 27. októbra 2025 o 13:07
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
JUSTIN BIEBER KOZMETICKÉ ZNAČKY KOZMETIKA A STAROSTLIVOSŤ O KOŽU
Odporúčame
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
Sponzorovaný obsah
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
dnes o 16:30
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
včera o 07:00
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
refresher+
Odporúčané
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
dnes o 17:00
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
refresher+
Odporúčané
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
včera o 17:00
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
21. 10. 2025 17:00
Storky
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Lifestyle news
Čo je najčastejšou príčinou hádok vo vzťahu? Renomovaný psychológ prezradil, prečo sa hádame s partnermi pred 3 hodinami
Hailey Bieber prehovorila o kozmetických úpravách svojej tváre. Prezradila, čo všetko má urobené dnes o 18:36
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz dnes o 17:41
Obrovský úspech speváčky Adély Jergovej. Rodáčka zo Slovenska ide na tour s Demi Lovato dnes o 16:58
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO) dnes o 16:30
Šedivé vlasy nemusia znamenať len starnutie. Telo sa nimi môže chrániť pred rakovinou dnes o 16:13
AKTUÁLNE: Zomrel známy herec s prezývkou „najkrajší chlapec na svete“ dnes o 15:27
Poznáme presný dátum, kedy sa Diddy dostane na slobodu. Milosť od Trumpa zrejme nedostane dnes o 14:30
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí dnes o 13:07
Fred again.. priviedol po 16 rokoch za DJ pult bývalého člena Daft Punku. S Thomasom Bangalterom predviedli neuveriteľnú šou dnes o 11:56
Spravodajstvo
Polícia SR Počasie Rusko Správy počasie
Viac
Muž v bratislavskej reštaurácii odmietol zaplatiť. V podniku radšej nahlásil bombu
pred 3 hodinami
Slováci si u lekárov priplácajú čoraz viac. Poplatky sa šplhajú aj na desiatky eur za návštevu
pred 3 hodinami
Výluka v Bratislave sa predlžuje. Opravy pri hlavnej stanici potrvajú do novembra
dnes o 18:25

Viac z Osobnosti

Všetko
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
pred 2 dňami
Poznáme presný dátum, kedy sa Diddy dostane na slobodu. Milosť od Trumpa zrejme nedostane
Poznáme presný dátum, kedy sa Diddy dostane na slobodu. Milosť od Trumpa zrejme nedostane
dnes o 14:30
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom
pred 3 dňami
Diddyho údajne napadli vo väzení. Útočník mu mal počas spánku priložiť nôž ku krku
Diddyho údajne napadli vo väzení. Útočník mu mal počas spánku priložiť nôž ku krku
pred 2 dňami
Kim Kardashian sa o dva týždne stane kvalifikovanou právničkou. Plánuje rebranding
Kim Kardashian sa o dva týždne stane kvalifikovanou právničkou. Plánuje rebranding
dnes o 10:58
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania
pred 3 dňami
Viac z Tech Všetko
Instagram predstavil novú funkciu. Všetky reelska, ktoré si si kedy pozrel, teraz nájdeš na jednom mieste
Software
dnes o 09:41
Instagram predstavil novú funkciu. Všetky reelska, ktoré si si kedy pozrel, teraz nájdeš na jednom mieste
dnes o 09:41
Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov
pred 3 dňami
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí
20. 10. 2025 16:17
Viac z Zdravie Všetko
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
refresher+
Odporúčané
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
dnes o 17:00
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin
17. 10. 2025 15:23
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
20. 10. 2025 17:00
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CLOSE FRIENDS s Erikou a Shelbym z Love Islandu: Už si povedali, že spolu chodia?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Erikou a Shelbym z Love Islandu: Už si povedali, že spolu chodia?
dnes o 18:00
Kto je podľa nich na vile najviac fake?
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
refresher+
Odporúčané
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
dnes o 17:00
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
Sponzorovaný obsah
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
dnes o 16:30
Miro zažil v závere rande nepríjemné prekvapenie. Môže mať jeho vzťah s Ninou šancu? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Miro zažil v závere rande nepríjemné prekvapenie. Môže mať jeho vzťah s Ninou šancu? (MENUČKO)
dnes o 15:00
Z Tokia až do tvojho šatníka. Pozri si TOP japonské módne značky, ktoré určujú, čo budeme nosiť
Z Tokia až do tvojho šatníka. Pozri si TOP japonské módne značky, ktoré určujú, čo budeme nosiť
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
dnes o 13:07
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
dnes o 17:41
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
dnes o 13:07
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
dnes o 13:07
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Späť
Zdieľať
Diskusia