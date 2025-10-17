Kategórie
dnes 17. októbra 2025 o 13:48
Hana Divišová

Hailey Bieber má dosť porovnávania so Selenou. Prelomila mlčanie o ich vzťahu

Hailey Bieber má dosť porovnávania so Selenou. Prelomila mlčanie o ich vzťahu
Zdroj: Instagram/@hailey_bieber
Priznala, že ju neustále spájanie so Selenou unavuje a že nikdy nežiadala, aby ju médiá či fanúšikovia stavali proti iným ľuďom.

Od chvíle, keď sa verejnosť dozvedela, že Justin Bieber tvorí pár s Hailey, sa neprestalo špekulovať o jej vzťahu so Selenou Gomez. Fanúšikovia sa rozdelili na dva tábory – na tých, ktorí fandia láske Justina a Hailey, a na tých, ktorí si myslia, že Justin patrí k Selene. Hailey však najnovšie prehovorila o tom, ako ju to unavuje.

V rozhovore pre WSJ Magazine priznala, že ju neustále spájanie so Selenou už nebaví: „Je vždy otravné, keď vás stavajú proti iným ľuďom. O nič také som nežiadala,“ povedala Hailey. Aby upokojili fámy o rivalite, Hailey a Selena sa dokonca spoločne odfotili na galavečere Akadémie filmových umení v roku 2022, čím vraj chceli dokázať, že medzi nimi žiadna dráma nie je.

hailey bieber
Zdroj: Instagram/@hailey_bieber

Justin a Hailey sa začali stretávať už v roku 2014, dnes sú zosobášení a majú spolu syna Jacka Blu, ktorý má už viac ako rok. „Človek by si myslel, že po narodení dieťaťa sa ľudia možno posunú ďalej, trochu sa upokoja, ale nie,“ poznamenala v tom čase Hailey.

hailey bieber Selena Gomez x Hailey Bieber: Who wore it better selena Gomez Selena Gomez
Zobraziť galériu
(5)

Aj samotná Selena Gomez sa od vzťahu s Justinom posunula. Po romániku s The Weekndom je dnes vydatá za producenta Bennyho Blanca, s ktorým mala doslova rozprávkovú svadbu.

AMERIKA OSOBNOSTI SELENA GOMEZ ŠOUBIZNIS
