Priznala, že ju neustále spájanie so Selenou unavuje a že nikdy nežiadala, aby ju médiá či fanúšikovia stavali proti iným ľuďom.
Od chvíle, keď sa verejnosť dozvedela, že Justin Bieber tvorí pár s Hailey, sa neprestalo špekulovať o jej vzťahu so Selenou Gomez. Fanúšikovia sa rozdelili na dva tábory – na tých, ktorí fandia láske Justina a Hailey, a na tých, ktorí si myslia, že Justin patrí k Selene. Hailey však najnovšie prehovorila o tom, ako ju to unavuje.
V rozhovore pre WSJ Magazine priznala, že ju neustále spájanie so Selenou už nebaví: „Je vždy otravné, keď vás stavajú proti iným ľuďom. O nič také som nežiadala,“ povedala Hailey. Aby upokojili fámy o rivalite, Hailey a Selena sa dokonca spoločne odfotili na galavečere Akadémie filmových umení v roku 2022, čím vraj chceli dokázať, že medzi nimi žiadna dráma nie je.
Justin a Hailey sa začali stretávať už v roku 2014, dnes sú zosobášení a majú spolu syna Jacka Blu, ktorý má už viac ako rok. „Človek by si myslel, že po narodení dieťaťa sa ľudia možno posunú ďalej, trochu sa upokoja, ale nie,“ poznamenala v tom čase Hailey.
Aj samotná Selena Gomez sa od vzťahu s Justinom posunula. Po romániku s The Weekndom je dnes vydatá za producenta Bennyho Blanca, s ktorým mala doslova rozprávkovú svadbu.