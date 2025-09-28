Selena Gomez a Benny Blanco sa vzali.
Speváčka a herečka Selena Gomez si v sobotu 27. septembra v Kalifornii vzala hudobného producenta Bennyho Blanca. Na sociálnych sieťach sa krátko po obrade objavili fotografie aj videá, ktoré zachytávajú momenty z ich svadobného dňa.
Denník Daily Mail informoval, že pár plánuje dvojdňovú svadbu v Montecite. Pozvaní hostia si mali priniesť cestovnú batožinu, aby na mieste strávili celý víkend. Podľa zdroja z ich okolia sa na zozname hostí nachádzali Taylor Swift s Travisom Kelceom, hereckí kolegovia Gomez zo seriálu Only Murders in the Building a viacerí hudobníci, s ktorými Blanco spolupracoval.
Selena a Blanco spolu začali chodiť v roku 2023. O rok neskôr, v decembri 2024, oznámili zásnuby. Zverejnili ich na Instagrame spolu s fotografiou diamantového prsteňa a komentárom „Forever begins now“.
