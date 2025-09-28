Kategórie
dnes 28. septembra 2025 o 8:01
Čas čítania 0:30
Barbora Fábryová

Selena Gomez povedala „áno“ Bennymu Blancovi. Fotografie zo svadby zverejnila na Instagrame

Selena Gomez povedala „áno“ Bennymu Blancovi. Fotografie zo svadby zverejnila na Instagrame
Zdroj: @selenagomez
HUDBA SELENA GOMEZ
Selena Gomez a Benny Blanco sa vzali.

Speváčka a herečka Selena Gomez si v sobotu 27. septembra v Kalifornii vzala hudobného producenta Bennyho Blanca. Na sociálnych sieťach sa krátko po obrade objavili fotografie aj videá, ktoré zachytávajú momenty z ich svadobného dňa.

Denník Daily Mail informoval, že pár plánuje dvojdňovú svadbu v Montecite. Pozvaní hostia si mali priniesť cestovnú batožinu, aby na mieste strávili celý víkend. Podľa zdroja z ich okolia sa na zozname hostí nachádzali Taylor Swift s Travisom Kelceom, hereckí kolegovia Gomez zo seriálu Only Murders in the Building a viacerí hudobníci, s ktorými Blanco spolupracoval.

Selena a Blanco spolu začali chodiť v roku 2023. O rok neskôr, v decembri 2024, oznámili zásnuby. Zverejnili ich na Instagrame spolu s fotografiou diamantového prsteňa a komentárom „Forever begins now“.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Selena Gomez (@selenagomez)

Súvisiace témy
SELENA GOMEZ
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Reporter
Všetky články
V redakcii Refresher News pracujem od roku 2022. Primárne sa zameriavam na spravodajské správy a politiku. Akékoľvek otázky či tipy na článok posielaj na [email protected].
Náhľadový obrázok: @selenagomez
