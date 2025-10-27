Psychológ odhalil najčastejší dôvod hádok vo vzťahoch – a nie, nie je to sex ani peniaze.
Zabudni na klasické témy ako financie, nevera či domáce práce. Americký psychológ Mark Travers, ktorý roky skúma partnerské vzťahy, tvrdí, že najväčším dôvodom konfliktov medzi pármi je tón hlasu.
Nie to, čo hovoríme, ale ako to povieme, často rozhoduje o tom, či sa rozhovor skončí v pokoji alebo výbuchom. Stačí jedno povzdychnutie, ironické „jasné, ako chceš“ alebo podráždené „už som ti to hovoril“ a bežná veta znie ako útok. Ako píše CNBC, Travers pripomína, že podľa výskumov slová tvoria len malú časť našej komunikácie, zvyšok nesie reč tela, mimika a práve tón.
Ak si ten, kto má „ostrejší hlas“, pomáha priznať si to v reálnom čase - pokojne vetou: „Prepáč, nechcel som, aby to znelo takto.“ Tento jednoduchý krok dokáže zabrzdiť hádku skôr, než sa rozbehne.
A keď si na druhej strane? Nereaguj rovnakým tónom, radí odborník. Skús povedať napríklad: „Chcem ťa počuť, ale ten tón mi to sťažuje.“ Tým neobviňuješ, len dávaš najavo, že ti záleží na tom, ako spolu komunikujete.
A ak už sa obaja ocitnete v kolotoči podráždených tónov, pomôže tzv. „reset“ - krátka fráza, vtip alebo gesto, ktoré pripomenie, že nejde o vojnu, ale o rozhovor. Pretože ako Travers hovorí: „Nie tón hlasu ukončí vzťah, ale to, že ho necháme zmeniť spôsob, akým sa k sebe správame.“