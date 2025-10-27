Po tom, čo sa Separ na sociálnych sieťach pochválil svojím výstupom do base campu Mount Everestu, sa doňho pustila slovenská herečka, speváčka a aktivistka Dorota Nvotová.
Nedávny Separov výstup do base campu Mount Everestu sa zmenil na poriadnu internetovú lavínu. Ako sme ťa už informovali, raper sa nedávno vydal na 9-dňový výstup a po ceste zanechal pár svojich podpisov priamo na kameňoch či na stene miestneho domu, pričom obtiahol aj originálny nápis na obľúbenej skale fotografov „Everest Base Camp 5 364 m“.
Separ tak podľa jeho slov urobil so súhlasom domácich, pričom tam jeho nápisy nie sú ako jediné - v okolí je ich totiž nespočetné množstvo.
Na danú situáciu teraz kriticky reagovala Dorota Nvotová, herečka, speváčka a dlhoročná sprievodkyňa v Himalájach, ktorá v Nepále žije už roky. Keď videla, čo Separ zanechal, označila to za „otras“ a tvrdila, že slovenský raper „prerazil nové dno“.
„Už 17 rokov chodím po Himalájach, prešla som tam stovky až tisícky kilometrov po miestnych cestičkách, ale v živote som nestretla d*bila, ktorý má potrebu si značkovať priestor, ktorý prešiel, tým, že si robí tagy na skalách a domčekoch v miestnych dedinkách,“ začala zostra.
Na Instagrame sľúbila, že pošle tím, ktorý nápisy odstráni a dokonca vyzvala ľudí, aby jej s tým finančne pomohli. Príspevky však majú ísť priamo na jej súkromný bankový účet, čo časť verejnosti prijala dosť rozpačito.
„Ja tam viem vyslať tím ľudí, ktorí sú z okolia, ale bude to stáť nejaké peniaze,“ začala v druhom videu. „Pokúsia sa to zošmirgľovať, ak to pôjde z toho šutra dole, ak nie, tak sa to bude musieť odstrániť chemicky.“
Separova reakcia na seba nenechala dlho čakať. Raper na svojom Instagrame spustil sériu stories, v ktorých sa bráni a tvrdí, že sa zbytočne nafukuje niečo, čo vôbec nie je problém.
„Naozaj sa nestalo nič vážne, aby ste z toho museli robiť senzáciu,“ vyjadril sa. „Chvalabohu mám natočené, ako sa tam ten majiteľ na to pozerá, mám natočené, ako sa tam na to pýtam v dedine, či to tam dať môžem, mám natočené, ako sa tam ľudia na to pozerajú, čiže to nie je niečo, čo by tam bolo robené potajomky,“ vysvetlil vo videu. „Je to proste sklad nejakého náradia, ktorý mi týpek dovolil pomaľovať. No a čo?“
V jednom z prirovnaní spomenul aj ikonické hádzanie mincí do fontány či zámky zamilovaných. „Tiež sa nikto nebude pýtať, či môže zamknúť zámok na moste zamilovaných, tiež sa nikto nebude pýtať, či môže nalepiť v známej uličke žuvačku na stenu. A to je presne to isté, v Himalájach je tento kameň, kde sa každý podpíše.“
Dorota však trvá na svojom - podľa nej nejde o veľkosť nápisu, ale o princíp rešpektu voči prírode a kultúre. Vysvetlila, že to, že miestni niečo dovolia, ešte neznamená, že je to správne. A ak sa Slováci chcú v horách prezentovať, mali by zanechávať niečo iné než spreje a tagy.