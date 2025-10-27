Kategórie
dnes 27. októbra 2025 o 18:00
Čas čítania 0:55
Radoslava Juračková Helena Lučivňáková

CLOSE FRIENDS s Erikou a Shelbym z Love Islandu: Už si povedali, že spolu chodia?

Kto je podľa nich na vile najviac fake?

Erika a Shelby boli obaja bombshells v tohtoročnom Love Islande. Do oka si padli hneď na rande, na ktoré si pred príchodom do vily mohou Shelby vybrať dve dievčatá. Medzi ostatné srdiečka sa vrátili spoločne a aj napriek tomu, že zo súťaže vypadli, pár tvoria dodnes. 

Čo ich najviac prekvapilo po odchode z vily a návrate do reality? S kým zo srdiečok sú v kontakte aj po šou a zoznámili sa už aj so svojimi rodinami? Toto a omnoho viac prezradili Erika so Shelbym.

V rozhovore sa rozprávali aj o ich práci. Shelby je skúsený barber a odpovedal na to či je v dnešnej dobe v poriadku si pýtať za strih už 35 eur. Erika zasa prezradila, akej profesii sa venuje ona.

Aj napriek tomu, že vilu opustili, vývoj naďalej sledujú z pohľadu diváka. Čo si myslia o tom ako sa Dano správal ku Kike? Nevymenil Honza Mišku príiš skoro a kto to podľa nich vyhrá tento rok?

V prémiovej verzii pre predplatiteľov sa dozvieš či už spolu bývajú a prezradili aj, čo si myslia o kauze Martina a Michelle, ktorá sa týkala práve spoločneého bývania. Erika prezradila či je stále nahnevaná na Daniela a prezradili aj to, kto je podľa nich najviac fake. 

 

Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neušla.

