CLOSE FRIENDS s Erikou a Shelbym z Love Islandu: Už si povedali, že spolu chodia?

Kto je podľa nich na vile najviac fake?
Erika a Shelby boli obaja bombshells v tohtoročnom Love Islande. Do oka si padli hneď na rande, na ktoré si pred príchodom do vily mohou Shelby vybrať dve dievčatá. Medzi ostatné srdiečka sa vrátili spoločne a aj napriek tomu, že zo súťaže vypadli, pár tvoria dodnes.
Čo ich najviac prekvapilo po odchode z vily a návrate do reality? S kým zo srdiečok sú v kontakte aj po šou a zoznámili sa už aj so svojimi rodinami? Toto a omnoho viac prezradili Erika so Shelbym.
V rozhovore sa rozprávali aj o ich práci. Shelby je skúsený barber a odpovedal na to či je v dnešnej dobe v poriadku si pýtať za strih už 35 eur. Erika zasa prezradila, akej profesii sa venuje ona.
Aj napriek tomu, že vilu opustili, vývoj naďalej sledujú z pohľadu diváka. Čo si myslia o tom ako sa Dano správal ku Kike? Nevymenil Honza Mišku príiš skoro a kto to podľa nich vyhrá tento rok?
V prémiovej verzii pre predplatiteľov sa dozvieš či už spolu bývajú a prezradili aj, čo si myslia o kauze Martina a Michelle, ktorá sa týkala práve spoločneého bývania. Erika prezradila či je stále nahnevaná na Daniela a prezradili aj to, kto je podľa nich najviac fake.
