Hráč lotérie od Tiposu si podal stávku cez internet za 10,50 eura a netrafil ani jedno číslo.
V poslednom žrebovaní 27. októbra hry Všetko alebo nič sa jednému hráčovi podarilo vyhrať 100 000 eur. Zo svojho hráčskeho účtu vložil do hry 10,50 eura a jeden riadok na tikete vyplnil vlastnými číslami, ktoré mu nakoniec priniesli šťastie.
V lotérii Všetko alebo nič si hráči vyberajú 11 čísel z 22. Každý deň sa žrebujú 11 výherných čísel. Ak hráč uhádne všetky čísla – vyhráva. Ak netrafí ani jedno – vyhráva tiež. V oboch prípadoch môže získať až 100 000 eur.
Do lotérie sa možno zapojiť na predajných miestach Tiposu, cez web eTIPOS.sk, mobilnú aplikáciu alebo SMS. Na jednom tikete je 10 hracích polí a staviť sa dá až na 12 žrebovaní dopredu. Hráči si môžu vybrať vlastné čísla, nechať ich vygenerovať náhodne alebo využiť rýchle stávky. Jeden tip na žrebovanie stojí 1,50 eura.
Do 27. októbra 2025 už v tejto lotérii vyhrali traja hráči, ktorí trafili všetkých 11 čísel, aj traja, ktorí netrafili ani jedno. Všetci získali hlavnú výhru 100 000 eur.