Netflix zverejnil oficiálny trailer na štvrtú sériu fantasy seriálu Zaklínač. Nové epizódy dorazia 30. októbra 2025 a prvýkrát sa v úlohe Geralta z Rivie objaví Liam Hemsworth.
Po udalostiach tretej série sa svet Kontinentu zmenil na nepoznanie. Geralt, Yennefer a Ciri sú od seba odlúčení kvôli vojne a množstvu nových nepriateľov. Každý z nich putuje vlastnou cestou, stretáva nečakaných spojencov a snaží sa prežiť vo svete, ktorý sa rozpadá. Otázkou zostáva, či sa ich osudy znova pretnú – alebo sa tentoraz rozdelia nadobro.
Zmena obsadenia hlavnej úlohy prichádza po odchode Henryho Cavilla, ktorý po troch sezónach ukončil spoluprácu kvôli nezhodám ohľadom smerovania príbehu. V rozhovoroch opakovane naznačil, že by rád videl vernejšiu adaptáciu kníh Andrzeja Sapkowského.
Za štvrtou sériou stojí showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich, ktorá sľubuje návrat k temnejšiemu a osobnejšiemu tónu príbehu. Okrem Hemswortha sa v seriáli znova objaví Anya Chalotra ako Yennefer, Freya Allan ako Ciri a novo aj Laurence Fishburne v role Regisa.
Štvrtá séria ponúkne osem dielov a bude zároveň predposlednou sériou Zaklínača, fantasy seriálu podľa rovnomenných románov poľského spisovateľa Andrzeja Sapkowského. Posledné dve série obsiahnu tri zostávajúce romány – Krst ohňom, Veža lastovičky a Pani jazera.