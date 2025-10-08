Pil C a Ondrej Duda boli hosťami športovej VAR Talkshow na TA3, kde okrem futbalu prebrali aj to, či známy slovenský rapper plánuje vstup do politiky.
Pil C, vlastným menom Lukáš Kajanovič, už v minulosti hovoril o tom, že by rád figuroval v slovenskej politike, no teraz sa k tejto téme opäť vrátil v spomínanom podcaste.
Hneď v prvých desiatich minútach sa moderátori opýtali Pil C-ho na jeho názor na výsledky českých parlamentných volieb. „Je prekvapivé, že až toľko percent získal Andrej Babiš. Aj teraz sa potvrdilo, že prieskumy sú jedna vec a realita je vec druhá,“ hovorí.
Prekvapil ho aj úspech Motoristov, ktorí sa – ako povedal – „prehrýzli“ do parlamentu so siedmimi percentami. „Bude to zaujímavé sledovať teraz to zostavovanie parlamentu,“ dodal.
Otázka, v akej pozícii sa Pil C v politike vidí, zostala nezodpovedaná, keďže tvrdil, že to zatiaľ sám nevie. Prezradil však, že sa v politike plánuje ukázať už počas najbližšieho volebného obdobia, alebo toho nasledujúceho.
K téme politiky sa vrátili aj neskôr, a to presnejšie s otázkou, či sa Lukáš chystá kandidovať v prezidentských, parlamentných alebo komunálnych voľbách. Pil C teda potvrdil, že to vidí na parlamentné voľby, a neskôr prišla aj otázka, či by chcel byť premiérom.
„Je to veľmi ťažká pozícia, musíš na to mať určitý skillset, a aj keď sa dokážeš naučiť veľa vecí za pochodu. V slovenských pomeroch je táto pozícia veľmi náročná,“ opakuje Lukáš.
Následne sa ho moderátori opýtali aj na to, koho by dosadil do pozícií ministrov financií, obrany a zdravotníctva, ak by sa stal premiérom. Lukáš odpovedal jednoznačne: „Určite niekto so zodpovedajúcou kvalifikáciou a skúsenosťami.“
Keď sa ho spýtali, či si vie predstaviť, že by to bol jeho kamarát alebo známy, reagoval slovami: „Rodinkárstvo by bola pre túto krajinu veľmi zlá cesta, takže si nemyslím, že by bolo dobré po XY rokoch dosadiť do pozícií kamarátov z Partizánskeho alebo Bratislavy. Je to taká cesta do pekla.“