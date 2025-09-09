Kategórie
dnes 9. septembra 2025 o 13:11
Čas čítania 0:52
redakcia

Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“

Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“
Zdroj: instagram / @pil_c, refresher / Adrián Smolko
OSOBNOSTI BEEF LUCA BRASSI10X PIL C
Youtuber vo svojom podcaste tvrdí, že niektorí raperi a ich drogové návyky sú zlým vzorom pre mladých ľudí.

Matej Zrebný, známy ako youtuber, influencer a občasný interpret, práve vydal prvý diel jeho nového podcastu Zrebny Sessions. Pár dní po tom, čo zverejnil krátke upútavky z prvého dielu, sa k jeho názorom začali vyjadrovať raperi Pil C a LucaBrassi10x.

Pil C ani Luca s jeho vyjadreniami na adresu „niektorých slovenských raperov“, ktorí podľa slov youtubera často nahrávajú pod vplyvom drog „a potom tie skladby aj tak znejú“ nesúhlasia a ostro sa voči jeho vyjadreniam vyhranili. „Kopli“ si aj do jeho údajne nechutných a slizkých songov, ako ich Pil C nazval, pričom Luca Brassi doplnil, že ak youtubera niekedy stretne, tak mu dá facku „ako prostitútke“.

BEEF LUCA BRASSI10X PIL C
redakcia
redakcia
Všetky články
Náhľadový obrázok: instagram / @pil_c, refresher / Adrián Smolko
