Pil C a Luca Brassi10x sa ostro pustili do Mateja Zrebného: „Keď ťa niekde uvidím, dám ti facku“

Youtuber vo svojom podcaste tvrdí, že niektorí raperi a ich drogové návyky sú zlým vzorom pre mladých ľudí.
Matej Zrebný, známy ako youtuber, influencer a občasný interpret, práve vydal prvý diel jeho nového podcastu Zrebny Sessions. Pár dní po tom, čo zverejnil krátke upútavky z prvého dielu, sa k jeho názorom začali vyjadrovať raperi Pil C a LucaBrassi10x.
Pil C ani Luca s jeho vyjadreniami na adresu „niektorých slovenských raperov“, ktorí podľa slov youtubera často nahrávajú pod vplyvom drog „a potom tie skladby aj tak znejú“ nesúhlasia a ostro sa voči jeho vyjadreniam vyhranili. „Kopli“ si aj do jeho údajne nechutných a slizkých songov, ako ich Pil C nazval, pričom Luca Brassi doplnil, že ak youtubera niekedy stretne, tak mu dá facku „ako prostitútke“.
Urážky sa začali hrnúť na vyjadrenie Zrebného na tému drog a rapu na Slovensku a v Česku. Tvrdí, že raperi sú pre deti zlým príkladom a že normalizujú drogy v spoločnosti. Jeho hosť – raper Majself sa vyjadril k tejto téme a povedal, že drogy nie sú len v rapovej komunite, ale aj v politike či v bežných povolaniach.
Taktiež dodal, že úlohou raperov nie je vychovávať deti a to, že rodičia majú s nimi zlý vzťah a deti sa obracajú na vzory, ako sú aj slovenskí rapoví umelci, nie je prvotným problémom. Problémom je už spomínaný vzťah rodiny a blízkych s deťmi. Mateja Zrebného sme kontaktovali, no k veci sa zatiaľ nevyjadril.