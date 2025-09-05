Kategórie
dnes 5. septembra 2025 o 18:00
Čas čítania 1:12
Hana Divišová

Matej Zrebný: Video zo zásnub je len začiatok. Chcem ľuďom ukázať viac to, kto som (#TBH s Hanou)

OSOBNOSTI #TBH S HANOU INFLUENCERI SOCIÁLNE SIETE
V rozhovore sme sa dotkli aj témy toxicity online sveta, Maťovej rutiny a plánov do budúcna, medzi ktorými nechýba nový projekt.

Pozvanie do nového dielu To Be Honest prijal tvorca videí a influencer Matej Zrebný. Maťo sa len nedávno zasnúbil so svojou dlhoročnou partnerkou a aj to bola jedna z tém, o ktorých sme sa rozprávali. Prezradil detaily o tom, ako vyberal a navrhoval prsteň, ale aj dôvod, prečo jeho snúbenica nevystupuje na sociálnych sieťach.

Rozprávali sme sa aj o samotnom vplyve sociálnych sietí na ľudí a o toxicite, ktorá sa na nich objavuje. Maťo mi spomenul, že si stráži svoju rutinu a venuje sa rôznym aktivitám v rámci wellbeingu, aby si udržal rovnováhu medzi online a reálnym životom.

V rozhovore načrtol aj svoje plány do budúcna a prezradil viac o novom projekte, ktorý plánuje spustiť už čoskoro. Prostredníctvom neho chce svojim fanúšikom ukázať viac zo seba a odhaliť, kým v skutočnosti je.

👀 Baví ťa relácia #TBH s Hanou a chceš si ju pozrieť medzi prvými? Využi ČSOB Smart predplatné, založ si účet v ČSOB na našom webe a pridaj sa k predplatiteľom Refresher+, ktorí majú exkluzívny prístup k celému obsahu. K tomu môžeš získať aj ďalší bonus vo výške 30 €. Otvorenie a vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €.

Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.

Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.

Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.
Súvisiace témy
#TBH S HANOU INFLUENCERI SOCIÁLNE SIETE
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
