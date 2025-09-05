V rozhovore sme sa dotkli aj témy toxicity online sveta, Maťovej rutiny a plánov do budúcna, medzi ktorými nechýba nový projekt.
Pozvanie do nového dielu To Be Honest prijal tvorca videí a influencer Matej Zrebný. Maťo sa len nedávno zasnúbil so svojou dlhoročnou partnerkou a aj to bola jedna z tém, o ktorých sme sa rozprávali. Prezradil detaily o tom, ako vyberal a navrhoval prsteň, ale aj dôvod, prečo jeho snúbenica nevystupuje na sociálnych sieťach.
Rozprávali sme sa aj o samotnom vplyve sociálnych sietí na ľudí a o toxicite, ktorá sa na nich objavuje. Maťo mi spomenul, že si stráži svoju rutinu a venuje sa rôznym aktivitám v rámci wellbeingu, aby si udržal rovnováhu medzi online a reálnym životom.
V rozhovore načrtol aj svoje plány do budúcna a prezradil viac o novom projekte, ktorý plánuje spustiť už čoskoro. Prostredníctvom neho chce svojim fanúšikom ukázať viac zo seba a odhaliť, kým v skutočnosti je.
