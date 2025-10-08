Kategórie
dnes 8. októbra 2025 o 7:23
Čas čítania 1:19
Anna-Marie Vondráková

Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým

Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým
Zdroj: HBO
TECH GAME OF THRONES
Tvorca nového seriálu, Ira Parker, vysvetlil, že A Knight of the Seven Kingdoms sa odohráva dlho po udalostiach zo seriálu House of the Dragon.

„V tejto dobe už nikto nemyslí na mágiu,“ poznamenal showrunner Ira Parker v rozhovore pre Entertainment Weekly. Nový seriál zo sveta Game of Thrones, na ktorom Parker pracuje, nás prenesie do doby, kde už vyhynuli poslední draci. Je teda jasné, že príbeh si bude musieť nájsť iných hrdinov a novú príbehovú líniu.

Prvé rozdiely si však diváci všimnú hneď na prvý pohľad. A Knight of the Seven Kingdoms totiž na rozdiel od predchádzajúcich seriálov nemá úvodné titulky. Namiesto rozsiahlej animácie s orchestrálnou hudbou obsahuje najnovší spin-off jednoduchý titulný štítok so stredovekou typografiou medzi úvodnou akciou každej epizódy. Je to vlastne jasný signál pre divákov a diváčky, že zažijú niečo iné, než na čo sú zvyknutí.

Na rozdiel od predchádzajúcich seriálov Parker tiež údajne sľúbil autorovi knižných predlôh Georgeovi R. R. Martinovi, ktorý je výkonným producentom, že nikdy neprepne k pohľadu niekoho z vyššej triedy. Diváci tak budú vždy sledovať spodnú vrstvu spoločnosti Westerosu: zbrojárov, umelcov, krčmárky, prostitútky a podobné postavy.

House of Dragon house of the dragon Game of Thrones. Kit Harington ako Jon Snow v seriáli Game of Thrones.
Zobraziť galériu
(4)

Bežní ľudia namiesto mágie

„Nájsť úplne inú verziu tohto sveta, ktorý všetci tak dobre poznajú, bolo veľmi, veľmi lákavé,“ pokračuje v interview Parker. „Skutočnosť, že žijeme vo svete, kde kedysi existovala mágia, je pre mňa veľmi zaujímavá. Toto je zem a tráva, ktorá už videla draky a dračí oheň. Takže všetko je rovnaké ako v skutočnom svete, ale trochu podivnejšie, trochu iné,“ dodal.

Nový seriál by podľa Parkera mal byť komornejší a trochu pomalší. Nedočkáme sa žiadnych intríg na kráľovských dvoroch, ale skôr bežného života ľudí z nižších vrstiev spoločnosti. A Knight of the Seven Kingdoms ponúkne príbeh Dunka a Egga, ktorí, poháňaní rytierskymi ideálmi, dorazia na turnaj v Ashford Meadow. Dunk, aby si zarobil peniaze, a Egg, plný odhodlania stať sa panošom Ser Dunka.

Nový spin-off tak sprevádzajú veľké očakávania. Na platformy HBO a HBO Max dorazí na začiatku budúceho roka.

GAME OF THRONES
Anna-Marie Vondráková
Anna-Marie Vondráková
Reporter
Náhľadový obrázok: HBO
