Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 8. októbra 2025 o 13:21
Čas čítania 0:40
Michaela Kedžuchová

Dolly Parton má zdravotné problémy. Jej sestra prosí fanúšikov, aby na ňu mysleli a modlili sa

OSOBNOSTI SPEVÁCI A SPEVÁČKY ZDRAVIE
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dolly kvôli zdravotným problémom odložila svoje decembrové koncerty.

Sestra Dolly Parton požiadala fanúšikov, aby sa modlili za americkú country speváčku, ktorá minulý týždeň odložila svoje vystúpenia v Las Vegas z bližšie nešpecifikovaných zdravotných dôvodov – píše BBC.

Táto 79-ročná hudobná legenda odložila svoje decembrové koncerty a oznámila fanúšikom, že potrebuje „pár zákrokov“ na riešenie pretrvávajúcich zdravotných problémov.

Odporúčané
Sabrina Carpenter vydala deluxe verziu albumu Short n' Sweet: K featu s Dolly Parton vyšiel aj videoklip Sabrina Carpenter vydala deluxe verziu albumu Short n' Sweet: K featu s Dolly Parton vyšiel aj videoklip 14. februára 2025 o 8:24

„Včera som bola celú noc hore a modlila som sa za svoju sestru, Dolly“

– napísala Freida Parton na Facebooku. „Mnohí z vás vedia, že sa v poslednej dobe necíti najlepšie.“

Tiež prezradila, že sa na ňom nachádza aj nečakaná spolupráca s Dolly Parton, ktorá je okrem iného aj krstnou mamou Miley Cyrus.
Tiež prezradila, že sa na ňom nachádza aj nečakaná spolupráca s Dolly Parton, ktorá je okrem iného aj krstnou mamou Miley Cyrus. Zdroj: Instagram/@Dolly Parton

Svoj príspevok ale zakončila pozitívne: „Je silná, milovaná a vďaka modlitbám za ňu viem z hĺbky srdca, že všetko bude v poriadku,“ napísala.

Parton plánovala šesť koncertov v decembri v Caesars Palace Colosseum, ale odložila ich na budúci september s tým, že by nemala dosť času na prípravu.

Odporúčané
Country je nový rap. Post Malone, Beyoncé či Lana Del Rey posúvajú uvoľnený žáner do uší generácie Z Country je nový rap. Post Malone, Beyoncé či Lana Del Rey posúvajú uvoľnený žáner do uší generácie Z 3. októbra 2024 o 13:30
Dolly Parton bude tiež ocenená humanitárnou cenou Jean Hersholt za svoju desaťročia trvajúcu charitatívnu činnosť v oblasti gramotnosti a vzdelávania. DOLLY PARTON Dolly je prodovšetkým známa country speváčka a momentálne zasahuje aj do iných biznisov. Predstavila okrem iného vlastnú značku ready-to-eat mrazeného jedla, ale tiež aj kozmetiku a iné. Miley sa na pódiu s Dolly Parton odviazala, jej výstrihy na bokoch dopĺňali čierne tangáče.
Zobraziť galériu
(4)

Parton nezverejnila, o aké zdravotné problémy ide, ale nedávno musela zrušiť udalosť v Dollywood kvôli diagnostikovaniu obličkového kameňa, čo – podľa jej slov – „spôsobilo veľa problémov“.

Speváčka tento rok stratila manžela, Carla Deana, s ktorým bola takmer 60 rokov v manželstve.

Odporúčané
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia 8. októbra 2025 o 10:18
Odporúčané
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie 7. októbra 2025 o 11:35
Odporúčané
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live! Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live! 7. októbra 2025 o 19:00
S predplatným si užívaš viac obsahu a menej reklám
S Refresher+ získaš prístup k obsahu bez zbytočných reklám.
Členstvo ti súčasne sprístupní exkluzívne články a videá, ktoré sú dostupné len pre našich predplatiteľov.
Chcem byť súčasťou klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
SPEVÁCI A SPEVÁČKY ZDRAVIE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
refresher+
Odporúčané
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
včera o 11:00
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
30. 9. 2025 20:00
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
včera o 19:00
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
včera o 17:00
Storky
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Lifestyle news
Rasťo z Ruže pre nevestu podpísal zmluvu s Fight Night Challenge. V ringu ho uvidíme už v decembri pred 37 minútami
Dolly Parton má zdravotné problémy. Jej sestra prosí fanúšikov, aby na ňu mysleli a modlili sa pred hodinou
Nová letecká linka spojí Slovensko s Baltským morom. Z Popradu do Gdansku sa dostaneš už tieto Vianoce pred 2 hodinami
Pil C opäť avizuje vstup do politiky. Jeho kandidatúry sa vraj môžeme dočkať už aj v najbližších parlamentných voľbách pred 3 hodinami
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia dnes o 10:18
Timothée Chalamet debutoval s buzzcutom. V novom teaseri k filmu Marty Supreme má halloweensku masku pingpongovej loptičky dnes o 09:34
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým dnes o 07:23
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live! včera o 19:00
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Polícia SR Správy počasie Česká republika
Viac
AKTUÁLNE: Prezident Peter Pellegrini podpísal konsolidačný balíček. Slovákov čakajú veľké zmeny
pred 3 minútami
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
pred 39 minútami
Pavol Gašpar po nehode volal krajskému policajnému riaditeľovi, tvrdí SaS. Ten sa vraj na mieste objavil v civile
pred 52 minútami

Viac z Osobnosti

Všetko
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Youtube a influenceri
včera o 12:21
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
včera o 12:21
Francúzsky influencer prekročil hranice humoru. Kvôli nebezpečnému pranku ide do väzenia
Francúzsky influencer prekročil hranice humoru. Kvôli nebezpečnému pranku ide do väzenia
pred 2 dňami
Instagram odmení najlepších tvorcov. Len pár influencerov získa zlatý prsteň a špeciálny odznak
Instagram odmení najlepších tvorcov. Len pár influencerov získa zlatý prsteň a špeciálny odznak
včera o 16:19
Diddy požiadal Trumpa o milosť, zrejme ju však nedostane. „Povedal o mne veľa nepekných vecí,“ tvrdí prezident USA
Diddy požiadal Trumpa o milosť, zrejme ju však nedostane. „Povedal o mne veľa nepekných vecí,“ tvrdí prezident USA
včera o 08:10
Nicolas Gašpar z Love Islandu: Lenku som v Hideaway neobťažoval. Ostatní súťažiaci mali reči, ktoré boli nepríjemné aj mne
refresher+
Odporúčané
Nicolas Gašpar z Love Islandu: Lenku som v Hideaway neobťažoval. Ostatní súťažiaci mali reči, ktoré boli nepríjemné aj mne
pred 4 dňami
Spider-Man a Iron Man opäť spolu. Tom Holland a Robert Downey Jr. chystajú spoločný projekt
Spider-Man a Iron Man opäť spolu. Tom Holland a Robert Downey Jr. chystajú spoločný projekt
pred 2 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým
Hry
dnes o 07:23
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým
dnes o 07:23
Amazon odstránil zbrane zo všetkých plagátov Jamesa Bonda. Po kritike fanúšikov grafiku stiahli
včera o 17:54
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
včera o 11:35
Viac z Zaujímavosti Všetko
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
Slovensko
pred 3 hodinami
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Vedci vypočítali, kedy zanikne vesmír. Odhadovaný čas je kratší než sa predpokladalo
dnes o 06:22
Gen Z muži sa vo veľkom obracajú k viere v Boha, vyplýva z novej štúdie
včera o 07:26
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Tesco zmrazuje nízke ceny vyše 900 výrobkov až do konca roka
Zaujímavosti
pred 3 hodinami
PR správa
Tesco zmrazuje nízke ceny vyše 900 výrobkov až do konca roka
pred 3 hodinami
Zmrazenie sa bude týkať aj výrobkov pre bábätká či drogérie.
Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT)
Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 3 hodinami
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
včera o 19:00
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
včera o 12:21
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
dnes o 10:18
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
včera o 11:35
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
včera o 17:00
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
pred 2 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
pred 2 dňami
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
včera o 12:21
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Domov
Zdieľať
Diskusia