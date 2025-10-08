Dolly kvôli zdravotným problémom odložila svoje decembrové koncerty.
Sestra Dolly Parton požiadala fanúšikov, aby sa modlili za americkú country speváčku, ktorá minulý týždeň odložila svoje vystúpenia v Las Vegas z bližšie nešpecifikovaných zdravotných dôvodov – píše BBC.
Táto 79-ročná hudobná legenda odložila svoje decembrové koncerty a oznámila fanúšikom, že potrebuje „pár zákrokov“ na riešenie pretrvávajúcich zdravotných problémov.
„Včera som bola celú noc hore a modlila som sa za svoju sestru, Dolly“
– napísala Freida Parton na Facebooku. „Mnohí z vás vedia, že sa v poslednej dobe necíti najlepšie.“
Svoj príspevok ale zakončila pozitívne: „Je silná, milovaná a vďaka modlitbám za ňu viem z hĺbky srdca, že všetko bude v poriadku,“ napísala.
Parton plánovala šesť koncertov v decembri v Caesars Palace Colosseum, ale odložila ich na budúci september s tým, že by nemala dosť času na prípravu.
Parton nezverejnila, o aké zdravotné problémy ide, ale nedávno musela zrušiť udalosť v Dollywood kvôli diagnostikovaniu obličkového kameňa, čo – podľa jej slov – „spôsobilo veľa problémov“.
Speváčka tento rok stratila manžela, Carla Deana, s ktorým bola takmer 60 rokov v manželstve.