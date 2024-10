Country je nový rap. Post Malone, Beyoncé či Lana Del Rey posúvajú uvoľnený žáner do uší generácie Z

Najprv Lil Nas X, neskôr Posty a Bey a onedlho aj Lana Del Rey. Hudobné rebríčky a trendy v posledných mesiacoch ovládol hudobný žáner, ktorý je typický pre južnú časť Spojených štátov.

Zatiaľ čo v posledných desaťročiach vládol hudobnému priemyslu predovšetkým pop a rap, aktuálne je na vzostupe country, ktoré v posledných mesiacoch skúšajú aj globálne hviezdy ako Beyoncé alebo Post Malone. Na konci roku 2023 mali v dokonca country tracky prevahu nad hip-hopovými nahrávkami v rôznych prestížnych rebríčkoch, čo sa stalo prvýkrát.

Čaru južanského zvuku, uvoľnených melódií v sprievode tvrdej gitary a autentických príbehov, s ktorými sa dokážu stotožniť generácie, sme podľahli aj my.

Ak ťa bavia články o trendoch, teniskách, outfitoch alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Žáner, ktorý vznikol v 20. rokoch minulého storočia, sa čoraz viac prelína s popom, hip-hopom a ďalšími štýlmi, čo priťahuje nových interpretov a najmä poslucháčov. Ich počet na streamoch neustále rastie a je veľmi pravdepodobné, že v nastolenom trende bude pokračovať.

Za výrazným vzostupom sú okrem autentických príbehov a zážitkov autorov, vďaka ktorým si poslucháči dokážu vytvoriť skutočné spojenie, aj sociálne siete. Platformy ako TikTok a Instagram sú kľúčové pri propagácii – či už cez krátke videoklipy, alebo výzvy, prostredníctvom ktorých nadväzujú kontakt s mladším publikom.

Jeden z prvých významných trackov, ktorý spájal prvky country hudby s hip-hopom a spôsobil rozruch, bol virálny hit Old Town Road od dvojice Lil Nas X a Billy Ray Cyrus z roku 2019. Od tohto momentu je country na vzostupe najmä medzi generáciou Z.

Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road.

I'm gonna ride 'til I can't no more.

Country speváci ako napríklad Luke Combs, Zach Bryan, Morgan Wallen či Chris Stapleton sa postupne stali globálnymi hviezdami a v súčasnosti patria k najpočúvanejším umelcom.

Tento fakt neunikol ani najväčším hudobným vydavateľstvám a popovým, respektíve rapovým hviezdam. Napríklad Beyoncé naskočila na estetiku divokého západu vo veľkom štýle a po virálne úspešnom hite TEXAS HOLD 'EM vydala celý country album s názvom COWBOY CARTER, na ktorom nájdeš okrem sólových trackov tiež spolupráce s Dolly Parton, Lindou Martell alebo s čoraz populárnejším Shaboozeym.

Ooh, one step to the right.

We heading to the dive bar we always thought was nice.

Ooh, run me to the left.

Then spin me in the middle, boy, I can't read your mind.

Svoju žánrovú variabilitu ukázal aj Post Malone, ktorého už ani nemôžeme označovať ako rapera. Rodák zo Syracuse má charakteristický štýl, prejav aj vystupovanie na pódiu a máme pocit, že v country konečne našiel samého seba.

Posty odhalil svoju lásku k žánru ešte v roku 2022, keď v rozhovore v The Howard Stern Show povedal, že nevylučuje nahranie country albumu. Túto víziu začal postupne napĺňať – najprv spoluprácami s ostrieľanými country spevákmi, ako v prípade tracku I Had Some Help s Morganom Wallenom, a následne šiestym sólovým LP s názvom F-1 Trillion, ktoré vydal v auguste.

Verejnosť prijala album pozitívne a 29-ročný hudobník má aj vďaka tomu len na Spotify viac ako 75 miliónov poslucháčov.

It ain't like I can make this kinda mess all by myself.

Don't act like you ain't help me pull that bottle off the shelf.

Samostatnou kategóriou je Shaboozey, o ktorom pred niekoľkými mesiacmi vedeli len verní fanúšikovia, ale v súčasnosti ide o obrovskú hviezdu, a to nielen vďaka spolupráci s Beyoncé na jej albume.

Tento mladý interpret udivuje celý svet svojím talentom. Čerstvý držiteľ dvoch nominácií na cenu CMA každým vydaným trackom potvrdzuje, prečo je vzrastajúcou silou v country hudbe – s ľahkosťou kombinuje dojemné texty s melancholickými melódiami, ktoré sa hlboko zarezávajú do srdca poslucháča. V máji tohto roku vydal Shaboozey tretí sólový album s názvom Where I've Been, Isn't Where I'm Going, na ktorom nájdeš aj jeho zatiaľ najväčší hit A Bar Song (Tipsy).

Takto si predstavujeme fresh country zvuk s prvkami R&B a hip-hopu, ktoré by si mal/-a zaradiť do svojho playlistu.

My baby want a Birkin, she's been tellin' me all night long.

Gasoline and groceries, the list goes on and on.

This nine-to-five ain't workin', why the hell do I work so hard?

I can't worry 'bout my problems, I can't take 'em when I'm gone, uh.

O tom, že hudba nemá žiadne hranice nás presvedčil aj nečakaný úspech umelca menom Jelly Roll, ktorý úplne rozmazal definíciu nashvillského country rukopisu. Čoskoro 40-ročný interpret vo svojich trackoch otvorene hovorí o svojich vnútorných bojoch, drogovej závislosti a podobne, a na rozdiel od ostatných country spevákov, ktorí koketovali s hip-hopom, on na to prichádza z druhej strany – ako raper, ktorý prezentuje country balady.

Tento vzorec mu priniesol celosvetovú slávu a uznanie odborníkov aj kolegov zo scény vrátane Eminema, s ktorým má čerstvú spoluprácu Somebody Save Me. S trackmi Dead Man Walking a Son of a Sinner sa dostal na vrchol rebríčkov mnohých country rádií. Nižšie nájdeš emotívnu novinku Liar.

I, I let you drive around my mind.

I can't count the times you made me feel like I'm nothin'.

Played me like a fool, like a fool.

V našich končinách zviditeľňuje žáner spomedzi známych interpretov Marpo, ktorý je fanúšikom country viac ako desať rokov. Nedávno vydal album Cowboys & Dreamers, ktorého obsah je zrejmý už z názvu. Marpo nahral novinku v legendárnom štúdiu Blackbird v meste Nashville, ktoré je považované za kolísku country, čo dodáva nahrávke autenticitu.

Celkovo je country hudba v roku 2024 mimoriadne pestrá a vyvíja sa, pričom zachytáva podstatu rozprávania príbehov moderného sveta a zároveň zostáva zakorenená vo svojich tradíciách.

Už teraz sa tešíme na ďalší vývoj tohto stále populárnejšieho žánru, a to napríklad aj v podobe pripravovaného albumu Lasso speváčky Lany Del Rey, ktorý by mal vyjsť počas tejto jesene. Vypočuj si zatiaľ jej posledný track Tough s raperom Quavom.

It's not what you wanna do, it's what you're gonna do.

Now, it's no place to run.

If that's what you're gonna do, what am I gonna do? (tough).

P. S.: V súčasnosti je country úplne všade, a to vrátane odevného priemyslu, keď kolekcie známych módnych domov aj fast fashion reťazcov sú plné odkazov na estetiku divokého západu. Ak nemáš v šatníku kovbojské kožené čižmy, bundu so strapcami, klobúk a charakteristické džínsy, naprav to.