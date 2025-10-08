Kategórie
dnes 8. októbra 2025 o 10:18
Čas čítania 0:27
Michaela Kedžuchová

Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia

Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
Zdroj: Instagram/Separ
HUDBA KONCERTY SEPAR
Na Separovom koncerte, ktorý sa bude konať 10. 10. na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, si v čižmách na opätkoch nezatancuješ.

Separ odohrá už tento piatok svoj najväčší koncert v kariére na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Teraz na svojom Instagrame zdieľal podrobnejšie informácie o celom priebehu akcie a s nimi aj zoznam zakázaných predmetov. 

Alkohol či drogy sú očakávanými položkami, čo by ale mohlo zaskočiť, sú predmety ako žuvačky či podpätky. Ak si mala už vybraný nejaký chic outfit, musíš si ho doladiť teniskami.

separ
Zdroj: Instagram / @separ__dms

Ak si si plánoval doniesť osobný foťák na zachytenie momentiek, asi ťa nepotešíme, keďže sú zakázané. Ak nenájdeš umývadlo, tak ruky si taktiež asi od baktérií neočistíš, keďže dezinfekcia na ruky je taktiež zakázaná. 

Na druhej strane nájdeš aj bizarné položky ako je „sklenená ezoterika“ či zábavné materály.

separ Separ Separ Separ
Zobraziť galériu
(5)
KONCERTY SEPAR
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram/Separ
