Na Separovom koncerte, ktorý sa bude konať 10. 10. na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, si v čižmách na opätkoch nezatancuješ.
Separ odohrá už tento piatok svoj najväčší koncert v kariére na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Teraz na svojom Instagrame zdieľal podrobnejšie informácie o celom priebehu akcie a s nimi aj zoznam zakázaných predmetov.
Alkohol či drogy sú očakávanými položkami, čo by ale mohlo zaskočiť, sú predmety ako žuvačky či podpätky. Ak si mala už vybraný nejaký chic outfit, musíš si ho doladiť teniskami.
Ak si si plánoval doniesť osobný foťák na zachytenie momentiek, asi ťa nepotešíme, keďže sú zakázané. Ak nenájdeš umývadlo, tak ruky si taktiež asi od baktérií neočistíš, keďže dezinfekcia na ruky je taktiež zakázaná.
Na druhej strane nájdeš aj bizarné položky ako je „sklenená ezoterika“ či zábavné materály.