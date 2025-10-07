Diváci reality šou Love Island zažili veľký šok. Po prvýkrát totiž súťaž opustila súťažiaca na vlastnú žiadosť.
Miška sa totiž dostala do milostného trojuholníka medzi jej partnerom na vile – Honzom a novou účastníčkou Dominikou, ktorá prišla ako nová bombshell z Casa Amor. Ide zároveň o bývalú priateľku influencerky Ráchel „Rachellkky“ Karnižovej. Miška opustila šou po tom, čo Honzovi nebola verná a bozkávala sa s Dominikou.
„Stojím si za tým, že to pre mňa bolo najlepšie rozhodnutie,“ vyhlásila Miška v rozhovore pre TV Nova o svojom nečakanom odchode z Love Islandu. Dodala, že si stojí za svojimi krokmi a počas celej súťaže bola sama sebou. Na chvíle s Honzom vraj bude ešte dlho rada spomínať.
Miška vilu opustila bez rozlúčky s ostatnými súťažiacimi, tí sa o jej odchode dozvedeli až potom, čo už bola preč. „Nemala som sa s kým lúčiť,“ vysvetlila svoje rozhodnutie. Jej najbližší totiž vraj súťaž už opustili. Spätne ale ľutuje, že sa neporozprávala s Honzom.
„Určite môžeme hovoriť o slove láska,“ priblížila svoj vzťah k nemu. „Neuveriteľne mi chýba,“ priznala. Plánuje sa mu mimo vilu ozvať, „a bude na ňom, ako sa rozhodne“. V rozhovore vyhlásila, že jej city boli úprimné a že neboli jednostranné. „Nie je to o tom, či by som mu dala druhú šancu. Mne Honza neublížil, ide skôr o to, či by dal druhú šancu on mne,“ povedala.
Milostný trojuholník
Drámu medzi Miškou a Honzom rozvírila Dominika, ktorá prišla na vilu z Casa Amor. Influencerka a bývalá priateľka Rachellkky sa Miške páčila, a tak sa ocitli v milostnom trojuholníku.
„Mám informáciu o tom, že má Honza niečo nedoriešené vonku,“ povedala Dominika Miške v jednej z predchádzajúcich scén. Aj keď Dominika podotkla, že je to klebeta a nemusí to byť pravda, Mišku tým úplne zaskočila.
Ale treba podotknúť, že veľká láska medzi Miškou a Honzom nebola predsa len úplne čistá, ako by sa z rozhovoru mohlo zdať. Na toaletách totiž došlo k jej poškvrneniu, keď sa tu Miška zaplietla práve s Dominikou. Svojmu partnerovi na vile sa navyše o tomto incidente nezmienila, práve naopak, klamala mu do očí.
Miška dodala, že nič viac než kamarátstvo vraj s Dominikou plánovať nehodlá, predovšetkým preto, že stále chová city k Honzovi.