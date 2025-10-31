Kategórie
dnes 31. októbra 2025 o 10:28
Čas čítania 0:47
Michaela Kedžuchová

Shimmi dropol EP YOLOADING... So SIMILIVINLIFE-om v novom klipe reagujú na to, že si ich ľudia mýlia

Shimmi dropol EP YOLOADING... So SIMILIVINLIFE-om v novom klipe reagujú na to, že si ich ľudia mýlia
Zdroj: Refresher / Michaela Kedžuchová
Shimmi vydal tri tracky na EPčku, nájdeš tam aj Calina a Luisa v skite sľubuje viac hudby už budúci týždeň.

Shimmi teasuje album YOLO už nejaký ten piatok. V januári vydal projekt Y0L0.5 a teraz prichádza s EP YOLOADING…K projektu Shimmi pridal aj videoklip… teda Simi či Shimmi?

Hovorí kamoške, že keby je moja, tak, že sa postará.
Hovorí kamoške, že keby je moja, tak, že je moc rada.
Hovorí kamoške, že keby je moja, tak, že je nespavá.
Hovorí kamoške, že keby je moja, spí len so mnou.
Nechcem vedieť, koľko z vás k***tov by chcelo môj job.

VOGUE with Calin

SIMILIVINLIFE rapuje vo videu namiesto Shimmiho a spoločnosť mu robý Calin, ktorý je na feate. O produkciu videa sa postarali WE DONT CARE WE CREATE a pod beat sa podpísal aj Praé, ktorého si môžeš pamätať z prvých Simiho projektov (akože SIMILIVINLIFE, nie Shimmi).

Pred pár mesiacmi sme si Simiho a Shimmiho (možno trochu) pomýlili v dieli Menúčka, a pár dní na to sme na Instagrame natrafili na výmenu komentov od chalanov.

Ups.
Ups. Zdroj: Refresher / Michaela Kedžuchová

 A teraz prišlo toto crazy video, pri ktorom sme si dali pozor, aby sme sa už nepomýlili.

On má na sebe Celine šaty,
volám ich rúra.
Miluje feliť s chlapcami,
no neni k**va.

marec

Ďalšie credits, ktoré na novom EP-čku od Shimmiho nájdeš, sú Udochi, PG, FVCIFER a Tristan Hoodrich.

RAP RAPOVÁ SCÉNA SLOVENSKÝ RAP
