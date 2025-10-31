Štvrtá séria by sa mala nakrúcať v Paríži a na Francúzskej riviére. Vôbec prvýkrát však nepôjde o hotel siete Four Seasons.
Úspešný seriál The White Lotus od HBO sa po exotických destináciách ako Havaj, Sicília či Thajsko presúva do Európy, presnejšie do Francúzska. Podľa magazínu Variety sa pripravovaná štvrtá séria bude odohrávať v Paríži a na Francúzskej riviére.
Tieto informácie však ešte HBO nepotvrdilo, no zdroje blízke produkcii hovoria, že tvorcovia už aktívne hľadajú miesta pre nakrúcanie a podľa nich sa skutočne bude natáčať práve vo Francúzsku.
Do úvahy pripadajú viaceré luxusné a renomované hotely. Malo by ísť o legendárny Le Lutetia v štvrti Saint-Germain-des-Prés či preslávený Ritz Paris. Ide o päťhviezdičkový hotel, ktorý otvorili v roku 1898 a je známy tým, že v ňom kedysi bývala Coco Chanel či Marcel Proust.
Na rozdiel od predošlých sérií sa tentoraz seriál nebude nakrúcať v hoteloch siete Four Seasons, s ktorou HBO ukončilo marketingové partnerstvo. Produkcia tak hľadá nové, no stále luxusné priestory, ktoré by boli vhodné pre nakrúcanie seriálu.
Režisér a scenárista Mike White si tajomstvá okolo série vždy starostlivo stráži, no po odvysielaní finále tretej série naznačil, že sa chystá menšia zmena atmosféry. Prezradil, že by sa v novej sérii chcel vzdialiť od mora a piesku. Nakrúcanie sa zatiaľ len pripravuje a naplno by sa malo rozbehnúť v roku 2026. Uvidíme teda, čo si pre nás tvorcovia prichystajú.