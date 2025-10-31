Princ Andrew sa tiež musí vysťahovať z kráľovského sídla Royal Lodge vo Windsore, oznámil to Buckinghamský palác.
Ako informoval The Guardian, princ Andrew už nebude vystupovať ako „Jeho kráľovská výsosť“ a po novom bude známy iba ako Andrew Mountbatten-Windsor.
Toto rozhodnutie prichádza po rokoch kontroverzií spojených s jeho napojením na odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina a obvineniami zo sexuálneho napadnutia.
Virginia Giuffre, ktorá v apríli spáchala samovraždu, opísala vo svojej posmrtne vydanej knihe, že princ Andrew „veril, že sex so mnou je jeho prirodzené právo“. Princ jej obvinenia odmieta.
Princ Andrew bude teraz vystupovať pod menom Andrew Mountbatten Windsor.
Jeho nájomná zmluva na Royal Lodge mu doteraz poskytovala právnu ochranu, vďaka ktorej mohol v rezidencii naďalej bývať. Teraz mu bola doručená formálna výpoveď z nájomnej zmluvy a on sa presťahuje do iného súkromného ubytovania. Tieto opatrenia sú považované za nevyhnutné, a to aj napriek tomu, že princ Andrew naďalej popiera obvinenia vznesené proti nemu.
„Ich Veličenstvá chcú jasne vyjadriť, že ich myšlienky a najhlbší súcit patria a budú aj naďalej patriť obetiam a preživším všetkých foriem zneužívania,“ uviedol Buckinghamský palác v prehlásení.