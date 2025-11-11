Kategórie
dnes 11. novembra 2025 o 15:01
Čas čítania 0:43
Sofia Angušová TASR

OpenAI má problémy. ChatGPT využívala ilegálne texty hudobných piesní

OpenAI má problémy. ChatGPT využívala ilegálne texty hudobných piesní
Zdroj: Unsplash/Mojahid Mottakin
Nemecký súd dnes rozhodol, že technologická spoločnosť OpenAI porušila zákon o autorských právach, keď použila texty piesní na trénovanie jazykového modelu ChatGPT.

Podľa rozhodnutia mníchovského súdu spoločnosť OpenAI neoprávnene použila texty chránené autorským právom pri vývoji svojho modelu ChatGPT.

Žalobu podala nemecká organizácia GEMA, ktorá zastupuje autorov a hudobníkov. V žalobe sa uvádza, že jazykový model dokázal reprodukovať celé texty známych piesní, čo naznačuje, že boli súčasťou jeho tréningových dát.

chat gpt opean ai
Zdroj: Unsplash/Emiliano Vittoriosi
„Memorizácia v jazykových modeloch aj reprodukcia textov piesní vo výstupoch chatbota predstavujú porušenie autorského práva,“ rozhodol súd o žalobe nemeckej asociácie na ochranu práv hudobníkov GEMA.

Súd v Mníchove uviedol, že OpenAI použila piesne chránené autorskými právami na trénovanie svojich chatbotov, hoci nedisponovala žiadnou licenciou, ktorá by ju na to oprávňovala.

Medzi skladbami, ktoré GEMA uviedla v žalobe, boli napríklad „Atemlos durch die Nacht“ od Helene Fischer či „Männer“ od Herberta Grönemeyera. Firma musí podľa rozhodnutia zabezpečiť, aby sa tieto texty viac neobjavovali vo výstupoch ChatGPT, a tiež nahradiť vzniknutú škodu a zverejniť informácie o použití piesní.

Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Očakáva sa, že OpenAI sa voči nemu odvolá. Spoločnosť tvrdí, že jej modely neukladajú ani nekopírujú konkrétne texty, ale generujú odpovede na základe štatistických vzorov v dátach.

UMELÁ INTELIGENCIA
