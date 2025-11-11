V Starom Meste dnes otvorili nový priestor Maison Prelude. Spája módu, umenie aj gastro

Novootvorený Maison Prelude sa nachádza v bývalých priestoroch reštaurácie Sogu. Maison Prelude ponúka návštevníkom fashion showroom, kaviareň, remeselnú pekáreň a priestor venovaný umeniu a hudbe.
V priestoroch bývalej reštaurácie Sogu na Hlbokej 7 v bratislavskom Starom Meste otvorili nový podnik s názvom Maison Prelude. Dnes majú soft opening od 11:00 do 17:00, no ak by si to nestihol, nezúfaj, pretože oficiálne otvárajú 24. novembra.
Ide o multifunkčný priestor, ktorý prepája svet módy, remeselných produktov, umenia a hudby. Nájdeš tu aj kvalitnú francúzsku pekáreň Chez Balzac.
Projekt vznikol v zrekonštruovaných priestoroch s rozlohou takmer 450 štvorcových metrov, doplnených o priestrannú terasu a bar. Noví majitelia prevzali aj pôvodný instagramový profil, ktorý sleduje vyše 27-tisíc ľudí, a prostredníctvom neho už niekoľko týždňov lákali na otvorenie.
Podľa opisu Maison Prelude ide o „módny dom, ktorý je predohrou k zážitku, štýlu a umeniu žiť“. Návštevníkom ponúka fashion showroom, kaviareň, remeselnú pekáreň a priestor venovaný umeniu a hudbe. „Váš nový svet pôžitkov. Životný štýl. Bohémi, ktorí udávajú tón, milujú krásu, vedia si vychutnáť každý detail a vnímaju život ako scénu z filmu,“ píše Maison v príspevku.