dnes 3. septembra 2025 o 18:25
Čas čítania 0:39
Michaela Kedžuchová

Pod Slavínom otvárajú kaviareň na francúzsky štýl. Nachádza sa v bývalých priestoroch reštaurácie Sogu

Pod Slavínom otvárajú kaviareň na francúzsky štýl. Nachádza sa v bývalých priestoroch reštaurácie Sogu
Zdroj: instagram / @maison.prelude
GASTRO BRATISLAVA GASTROPRIEMYSEL KAVIARNE A PEKÁRNE
Reštauračný priestor bol vo februári tohto roka inzerovaný na predaj a vyzerá to, že našiel majiteľa.

Priestory reštaurácie, ktoré sa nachádzajú na Hlbokej ceste v bratislavskom Starom Meste, majitelia predávali a podľa všetkého im našli nového majiteľa. Tento priestor s rozlohou takmer 450 m² zahŕňa aj terasu a bar.

Reštauráciu Sogu, ktorá v minulosti sídlila v týchto priestoroch, viedol známy šéfkuchár zo šou Na nože – Martin Novák.

Nová kaviareň, na francúzsky štýl, bude sídliť hneď pod Slavínom, v prestížnej štvrti s vilami z čias Rakúsko-Uhorska a medzivojnového obdobia, ktorú v posledných rokoch obohacujú aj nové gastrokoncepty.

Priestor bývalej reštaurácie Sogu, na Hlbokej 7, odkúpili noví majitelia – spolu s pôvodným instagramovým profilom, ktorý má takmer 27-tisíc sledovateľov. Nový koncept s názvom maison prelude na ňom teasuje podnik, ktorý bude prepájať módu, kávu, pekárenské dobroty, umenie, ale aj hudbu.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by maison prelude (@maison.prelude)

Ich teasery a reels sú prepracované a dúfame, že rovnakú úroveň bude mať aj ich gastroponuka. Majiteľov sme kontaktovali ohľadom bližších informácií. V prípade odpovede budeme článok aktualizovať.

Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
Súvisiace témy
BRATISLAVA GASTRO BRATISLAVA GASTROPRIEMYSEL KAVIARNE A PEKÁRNE
Michaela Kedžuchová
Reporter
Michaela Kedžuchová
Reporter
Náhľadový obrázok: googlemaps.com / instagram / @maison.prelude
