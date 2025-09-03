Reštauračný priestor bol vo februári tohto roka inzerovaný na predaj a vyzerá to, že našiel majiteľa.
Priestory reštaurácie, ktoré sa nachádzajú na Hlbokej ceste v bratislavskom Starom Meste, majitelia predávali a podľa všetkého im našli nového majiteľa. Tento priestor s rozlohou takmer 450 m² zahŕňa aj terasu a bar.
Reštauráciu Sogu, ktorá v minulosti sídlila v týchto priestoroch, viedol známy šéfkuchár zo šou Na nože – Martin Novák.
Nová kaviareň, na francúzsky štýl, bude sídliť hneď pod Slavínom, v prestížnej štvrti s vilami z čias Rakúsko-Uhorska a medzivojnového obdobia, ktorú v posledných rokoch obohacujú aj nové gastrokoncepty.
Priestor bývalej reštaurácie Sogu, na Hlbokej 7, odkúpili noví majitelia – spolu s pôvodným instagramovým profilom, ktorý má takmer 27-tisíc sledovateľov. Nový koncept s názvom maison prelude na ňom teasuje podnik, ktorý bude prepájať módu, kávu, pekárenské dobroty, umenie, ale aj hudbu.
Ich teasery a reels sú prepracované a dúfame, že rovnakú úroveň bude mať aj ich gastroponuka. Majiteľov sme kontaktovali ohľadom bližších informácií. V prípade odpovede budeme článok aktualizovať.