Valve sa vracia na scénu hardvéru s novou verziou svojej domácej konzoly-PC hybridu, nazvanou Steam Machine, doprevádzanou prepracovaným ovládačom Steam Controller.
Nová generácia s výkonom ako stolný PC
Valve oznámilo dva modely zariadenia: 512 GB a 2 TB, ktoré dorazia v roku 2026. Srdcom nového zariadenia je semi-custom procesor AMD Zen 4 so šiestimi jadrami a dvanástimi vláknami, podporený grafikou RDNA3 s 8 GB GDDR6 pamäte.
K dispozícii je aj 16 GB DDR5 RAM, čo by malo postačovať aj na náročnejšie hry. Valve uvádza, že nový model je viac než šesťkrát výkonnejší než Steam Deck a cieli na hranie v 4K rozlíšení pri 60 FPS s využitím technológie FSR (FidelityFX Super Resolution).
Rozmerovo zostáva zariadenie prekvapivo kompaktné, má približne 16 × 15 × 15 centimetrov, teda asi polovicu veľkosti klasických konzol. Zároveň ponúka Wi-Fi 6E, Bluetooth, gigabitový ethernet, dva USB-A porty vpredu, USB-C 10 Gb/s a slot pre microSD.
Steam Controller sa vracia
Súčasťou oznámenia je aj nový Steam Controller. Ten si zachováva typické trackpady, ktoré umožňujú presnejší pohyb kurzoru a mierenie, ale pridáva niekoľko noviniek. Ide o gyroskopické ovládanie, bezdrôtové pripojenie cez 2,4 GHz aj Bluetooth, výdrž cez 35 hodín na jedno nabitie a možnosť hrať aj cez kábel.
Valve sľubuje, že nový ovládač bude fungovať nielen s novou Steam Machine, ale aj so Steam Deckom a bežnými PC.
Čo zatiaľ chýba: cena a konkrétny dátum vydania
Valve potvrdilo, že zariadenie sa začne predávať v roku 2026, ale konkrétnu cenu ani presný dátum zatiaľ neoznámilo. To bude pritom kľúčové, práve cenová politika a nejasná pozícia medzi konzolami a PC bola jedným z hlavných dôvodov, prečo prvá Steam Machine neuspela.
To a samozrejme otázka, či Valve s novou konzolou konečne odhalí aj Half-Life 3. Half-Life 3 pred GTA VI? Uvidíme...