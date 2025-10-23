Kategórie
dnes 23. októbra 2025 o 15:33
Čas čítania 0:58
Sofia Angušová

Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník

Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Zdroj: Instagram/@domicibulkova, SVOBODA & WILLIAMS
Hľadá vraj väčší priestor pre rodinu.

Bývalá tenistka Dominika Navara Cibulková svoj trojpodlažný mezonet v centre Bratislavy. Tento luxusný byt s panoramatickým výhľadom ponúka na predaj po viac ako desiatich rokoch. Nehnuteľnosť sa nachádza na Dunajskej ulici a patrí medzi najzaujímavejšie byty v centre mesta. Na predaj ju ponúka renomovaná realitná kancelária SVOBODA & WILLIAMS.

V predávanom byte žila Cibulková od roku 2012 so svojou rodinou. Dominika priznala pre denník Nový Čas, že nejde o impulzívne rozhodnutie, ale o plán, nad ktorým uvažovala už dlhší čas.

„Už dlhšie sme sa pohrávali s myšlienkou byt buď kompletne prerobiť alebo vymeniť za niečo väčšie, ale určite chceme mestské bývanie a nové bývanie musí spĺňať všetky kritériá, čo bude náročné. Napokon padlo rozhodnutie a pravda je, že je v ponuke. Predsa len sme už väčšia rodina a páčilo by sa nám niečo väčšie.“ vysvetlila Cibulková pre Nový Čas.

Trojpodlažný mezonet s celkovou plochou 325 štvorcových metrov (z toho podlahová plocha má 233 m² a terasa 92 m²) sa rozprestiera na 5. až 7. poschodí rezidenčnej budovy. K bytu je možné dokúpiť tri parkovacie miesta v garáži aj pivničný priestor. Cenu predajca neuvádza, je len na vyžiadanie pre vážnych záujemcov.

Interiér navrhla známa dizajnérka, ktorá stavila na moderný štýl, drevené podlahy, veľkoformátové obklady, presklené priečky a nábytok na mieru. V byte dominujú značky Porro, Cassina, Flos, Villeroy & Boch či Hansgrohe, o zvuk sa stará systém Sonos. Byt je presvetlený vďaka veľkým preskleným plochám, ktoré zaisťujú dostatok denného svetla. 

