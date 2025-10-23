Kategórie
dnes 23. októbra 2025 o 10:15
Čas čítania 0:37
Hana Divišová

Samsung predstavil zabijaka Apple Vision Pro. Je ľahší a stojí o polovicu menej

Samsung predstavil zabijaka Apple Vision Pro. Je ľahší a stojí o polovicu menej
Zdroj: Samsung
Samsung vstupuje do éry rozšírenej reality. Predstavuje okuliare Galaxy XR a úplne novú platformu.

Samsung predstavil novú kategóriu zariadení s umelou inteligenciou. Na trh prináša okuliare Galaxy XR, ktoré otvárajú budúcnosť objavovania, zábavy aj práce. Spolu s nimi prichádza aj začiatok úplne nového ekosystému – Android XR.

Nové Samsung Galaxy XR spájajú umelú inteligenciu s rozšírenou realitou – umožňujú navigáciu v 3D Google Maps, vyhľadávanie gestom, sledovanie videí a fotiek s pomocou AI asistenta, premieňajú 2D spomienky na 3D zážitky či sledovanie filmov, športu a hier na 4K displeji.

V porovnaní s Applom a ich headsetom, predstaveným vo februári 2024 ponúka Samsung svoje okuliare o  polovicu lacnejšie – ich cena je 1 799 dolárov, zatiaľ čo Apple Vision Pro sa predávajú za približne 3 499 dolárov. Okrem toho sú ľahšie aj tenšie. Samsung tak okuliarmi cieli na bežných používateľov, ktorí chcú dostupné riešenie. 

Android XR je úplne nová platforma, ktorú Samsung, Google a Qualcomm Technologies vyvinuli spoločne. Umožňuje používateľom plynulý prechod z bežných úloh do virtuálnej alebo rozšírenej reality.

SAMSUNG TECHNOLOGICKÉ NOVINKY
