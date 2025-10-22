Do prerábky zapojila aj svojho otca. Ľudia na Instagrame sa pýtajú, kedy má jej ocko voľný termín.
Keď sa Tereza Parizeková po niekoľkých mesiacoch v Londýne vrátila na Slovensko, starý byt sa jej vôbec nepáčil. Farebný, starý a preplnený. Dnes ten istý byt vyzerá ako z dizajnérskeho magazínu. A čo je na tom najlepšie? Zvládla to s minimálnym rozpočtom.
Teri má 25 rokov, býva v Martine a momentálne pracuje v kaviarni, ktorá je zároveň aj jogovňou. Stará sa tam o sociálne siete a spolu s ostatnými si veci riadia sami, keďže podnik vlastní jej kamarát.
„Do tohto bytu som sa nasťahovala asi pred piatimi rokmi. Je to vlastne môj a mamin byt, bývam tu od detstva, ale posledných päť rokov tu žijem už sama. Keď som sa sem po návrate z Londýna nasťahovala, byt sa mi úprimne veľmi nepáčil. Bol taký farebný, starší, nábytok bol pomiešaný, skrátka to nebolo podľa môjho vkusu,“ hovorí Tereza pre Refresher.
Aj keď Tea vraví, že je celkom zručná a s niektorými vecami by si vedela bez problémov poradiť, predsa na pomoc zavolala svojho tata. Ten sa „musel vzdať“ mesačného voľna a pustili sa spoločne do prerábky. Nakoniec sa stal doslova hviezdou videí. „Na začiatku bol trošku skeptický, ale vlastne si potom uvedomil, že budeme tráviť spolu pekný čas. Dokonca mi kúpil ružovú vŕtačku.“
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako Tereza zháňala peniaze.
- Čo bolo na prerábke najťažšie.
- Prečo minula na nábytok minimum peňazí.
- Ako jej pomohol otec.
- Ako vyzeral byt predtým a ako sa zmenil.
- Koľko ju stála najdrahšia položka.