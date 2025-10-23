Kategórie
dnes 23. októbra 2025 o 8:17
Hana Divišová

Na Netflix dnes dorazí 2. séria Nobody Wants This. Ako rabín a podcasterka prekonajú skúšku reality?

Na Netflix dnes dorazí 2. séria Nobody Wants This. Ako rabín a podcasterka prekonajú skúšku reality?
Zdroj: Netflix
Joanne a Noah tentoraz čelia realite spoločného života – od rutín až po konfrontáciu s odlišnými hodnotami.

Na Netflixe si už dnes budeš môcť pozrieť pokračovanie obľúbeného romantického seriálu Nobody Wants This. V prvej sérii sme sledovali začiatok lásky Joanne a Noaha, zatiaľ čo druhá séria ukáže, či ich vzťah dokáže prežiť napriek výrazným kultúrnym rozdielom.

Hlavná zápletka prvej série je postavená na tom, že podcasterka Joanne ako agnostička sa zamiluje do židovského rabína Noaha. Seriál s humorom a nadhľadom odhaľuje, ako sa vzťah musí prispôsobovať tradíciám, odlišným hodnotám a kultúrnym rozdielom.

Práve v tom spočíva jeho čaro – spája romantiku, humor a jemnú reflexiu vážnejších tém. O úspech sa však samozrejme postarali aj výborné herecké výkony Kristen Bell a Adama Brodyho, ku ktorým sa v novej sérii pridá napríklad aj Leighton Meester, známa zo seriálu Gossip Girl.

Druhá séria sa zameria na bežné fungovanie vzťahu – spoločné bývanie, každodenné rutiny či stretávanie s priateľmi. „Je to zaujímavá fáza vzťahu, keď zisťujete, či to dokážete zvládnuť v realite,“ prezradila Erin Foster, autorka seriálu, pre Netflix Tudum. 

