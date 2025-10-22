Technologická spoločnosť Apple nadväzuje na svoju úspešnú kampaň Think Different z deväťdesiatych rokov.
Ak si fanúšik Applu, určite by ti nemali uniknúť nové MacBooky Pro a iPady, ktoré práve dnes (v stredu 22. októbra) prichádzajú do predaja. Okrem týchto tech noviniek je zaujímavá aj kampaň, ktorá ich sprevádza. V novej emotívnej totiž počujeme hlas nedávno zosnulej odborníčka na šimpanzy Jane Goodall.
Nový MacBook Pro 14“ s čipom M5 prináša ešte väčšiu rýchlosť, výkonnú umelú inteligenciu priamo v zariadení, displej Liquid Retina XDR a až 24-hodinovú výdrž batérie. Nový MacBook by mal zvládnuť ešte viac ako predchádzajúce generácie, informuje server Letem Světem Applem.
Na trh prichádza aj nový iPad Pro M5. Apple tak poteší aj tých, ktorí preferujú menšie a univerzálnejšie zariadenia. Ako už názov napovedá, aj v ňom nájdeme nový čip M5, ktorý zaručuje ešte lepší výkon. iPad ďalej ponúka displej Ultra Retina XDR, podporu Wi-Fi 7 aj 5G, akcelerátory Neural Engine pre úlohy s AI a prepracovaný systém iPadOS.
Kampaň, ktorá poteší tvoje srdce
Spoločnosť Apple sa rozhodla, že nové produkty predstaví vo veľkom štýle. Hlasom spotu, ktorý bol nedávno uvedený, je Jane Goodall. Pravdepodobne ide o posledný projekt, v ktorom počujeme hlas tejto obľúbenej a nedávno zosnulej primatologičky.
Kampaň Great Ideas Start on Mac nadväzuje na úspešný spot z 90. rokov. Snaží sa verejnosti odovzdať odkaz, že všetky veľké nápady vzišli vlastne z ničoho. Projekt režíroval Mike Mills a hudbu zložil Emile Mosseri, píše server Apple Insider. Meno autora spotu však spoločnosť nezverejnila.
„Každý príbeh, ktorý milujete. Každý vynález, ktorý vás dojme,“ hovorí Goodall vo videu. „Každý nápad, ktorý by ste si priali, aby bol váš. Všetko začalo ako nič,“ pokračuje. „Iba ako záblesk na obrazovke.“
Britská biologička, ktorá sa venovala výskumu primátov, hlavne šimpanzov, sa nedávno objavila aj v sérii Jane. Táto séria je inšpirovaná jej životom a môžeš si ju pozrieť na platforme Apple TV.