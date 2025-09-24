Ľudia sa na sociálnych sieťach delia o negatívne skúsenosti s novou sériou iPhone 17.
V septembri spoločnosť Apple predstavila svoj sedemnásty rad iPhonov vrátane najtenšieho modelu Air a prepracovaného radu Pro. Krátko po začatí predaja však sociálne médiá zaplavili príspevky s hashtagom #scratchgate, v ktorých používatelia zobrazovali škrabance na nových telefónoch, dokonca aj na kusoch vystavených v obchodoch.
Problém sa týka najmä modelov iPhone 17 Pro a Pro Max, ktorých ceny začínajú na 1 350 eur. Apple nahradil titánové telo hliníkovým, ktoré je lacnejšie a ľahšie, ale oveľa náchylnejšie na poškriabanie. Ryhy sa objavujú najmä na okrajoch a pri magnetickom nabíjacom bode MagSafe. Niektorí zákazníci tvrdia, že sa im telefón poškriabal už v škatuli.
Podľa používateľov sú najnáchylnejšie tmavomodrá a oranžová, čo sú úplne nové farebné varianty. Bloomberg dodáva, že problém sa nevyhol ani iPhonu Air. Spoločnosť Apple sa k situácii zatiaľ nevyjadrila.
Telefón iPhone 6 z roku 2014, alias najtenší telefón spoločnosti, bol v minulosti problematický, dokonca sa ľuďom ohýbal vo vreckách. Apple teda nerieši komplikáciu prvýkrát. Škrabancami trpel aj iPhone 7 v špeciálnom čiernom sfarbení.