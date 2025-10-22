Pre Tomáša Slovinského je to už desiatykrát, čo sa jeho fotka stala astronomickou fotkou dňa.
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) publikoval v stredu ako prestížnu astronomickú snímku dňa fotografiu, ktorá vznikla na Slovensku a ktorá zachytáva kométu Lemmon nad Vysokými Tatrami. TASR o tom informoval Tomáš Slovinský, autor fotografie a riaditeľ občianskeho združenia Astronómia pre všetkých. Pre fotografa je to v poradí desiate ocenenie snímky dňa NASA.
„Na miesto som prišiel o deň skôr, aby som vytvoril testovacie zábery, preskúmal kompozíciu a pripravil sa na finálne fotenie. Bola to posledná jasná noc, počas ktorej bolo možné zachytiť zapadajúcu kométu nad rovnakými štítmi v tomto uhle,“ priblížil Slovinský s tým, že snímku zachytil z obce Mlynica.
Ako opisuje NASA, kométa Lemmon sa tento týždeň dostane najbližšie k Zemi a aktuálne je možné pozorovať jej dva odlišné chvosty - modrý iónový a biely prachový. „Iónový chvost je od Slnka odtláčaný všadeprítomným, neustále sa meniacim slnečným vetrom a odhaľuje štruktúru vytvorenú množstvom plynu, ktorý kométa v danom okamihu vyvrhuje. Žiari, pretože je ionizovaný vysokoenergetickým slnečným svetlom. Prachový chvost je od kométy nasvietený slnečným žiarením a svieti jeho odrazom,“ uvádza NASA.
Samotná obloha však nie je jediným zaujímavým objektom na snímke. Zľava možno vidieť Slavkovský štít, v strede Prostredný hrot a napravo Lomnický štít, domov observatória, z ktorého boli v minulosti objavené viaceré kométy.
Astronomická snímka dňa NASA je prestížne ocenenie udeľované najzaujímavejšej astronomickej fotografii dňa. Mottom je Objavujte vesmír a od roku 1995, keď projekt spustili, sa stal jedným z najuznávanejších svojho druhu na svete.