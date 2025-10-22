Herec a producent Adam Driver prezradil, že spolu s režisérom Stevenom Soderberghom pripravoval scenár k filmu The Hunt for Ben Solo – novému pokračovaniu Star Wars. „Jeden z najlepších scenárov“ nakoniec zablokovalo vedenie štúdia Disney.
„Vždy som mal záujem natočiť ďalšie Star Wars,“ povedal Driver v rozhovore pre magazín People. „Vždy som tvrdil: s veľkým režisérom a skvelým príbehom by som šiel do toho okamžite. Tú postavu som miloval a bavilo ma ju hrať.“
Driver, ktorý stvárnil Kylo Rena – alias Bena Sola – v troch filmoch novej trilógie, mal podľa svojich slov pracovať na scenári spoločne so Soderbergom, scenáristkou Rebeccou Blunt (Logan Lucky: Miliónová lúpež) a scenáristom Scottom Z. Burnsom (Nákaza, Bournovo Ultimátum). „Bol to jeden z najlepších scenárov, na ktorých som kedy pracoval,“ povedal Driver. „Lucasfilm ten nápad miloval, ale vedenie Disney to nakoniec zastavilo.“
Podľa Drivera film niesol pracovný názov The Hunt for Ben Solo a mal sa zamerať na osud jeho postavy po udalostiach The Rise of Skywalker z roku 2019, kde Ben Solo zdanlivo zomrel. Lucasfilm ani Disney sa k informáciám zatiaľ verejne nevyjadrili.