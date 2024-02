Vyskúšali sme Apple Vision Pro v uliciach Bratislavy: Ľudia si nás fotili a čudovali sa. Oplatí sa za 3 500 eur? (Recenzia)

Strávili sme niekoľko hodín s headsetom Apple Vision Pro na hlave. Nadchol nás, ale k dokonalosti má ďaleko.

Keď Apple oznámilo Apple Vision Pro, headset, ktorý kombinuje VR a AR (ďalej len AVP), smial sa im celý svet.

„Vyzerá to ako lyžiarske okuliare. Je to príliš veľké a nevkusné. Nebude to až také praktické.“

Prišiel však deň vydania a headsety zaplavili USA. Zrazu si AVP chcel vyskúšať takmer každý a aj tí, ktorí po tom netúžili, boli minimálne zvedaví. Rovnako ako my. Spojili sme sa teda s Michalom, ktorý vlastní prvý AVP na Slovensku.

Zatiaľ sa totiž dá kúpiť len v USA. Michal nám headset nasadil na hlavu a nechal nás ponoriť sa do virtuálneho sveta a rozšírenej reality. Čo sme tam zažili?

Zdroj: Dominik Vetrák/Archív Refresher

Svet plný (takmer) neobmedzených možností. Headset dovolí vytvoriť používateľovi virtuálny svet, ale v roku 2024 už nikoho, kto na sebe mal VR headset, nič podobné neohromí. Výhody AVP spočívajú v jeho rozšírenej realite, ktorá dovoľuje skombinovať digitálny svet s tým skutočným.

Okolie som cez headset videl takmer identicky, ako ho vnímam vlastnými očami. Pozerať sa na svet okolo bolo ako pozerať sa naň cez filter slnečných okuliarov.

Zdroj: Archív Dominik Vetrák/Refresher

Technológia Foveated rendering v praxi, vďaka ktorej headset zobrazuje v čo najvyššej možnej kvalite sekciu, na ktorú sa používateľ pozerá. Okolie je menej ostré, ale zase sa zaostrí, keď sa naň používateľ pozrie priamo. Zdroj: Archív Dominik Vetrák/Refresher

Headset je návykový

Zatiaľ čo som sa rozprával s Mišom a kolegami, ktorí ma fotili, na stene som mal youtubové video ukazujúce, čo všetko vlastne môžem s AVP robiť. Pred sebou som zase mal klávesnicu s poznámkovým blokom, aby som si svoje dojmy z používania headsetu mohol zapisovať.

Prekvapilo ma, ako rýchlo som si na headset a jeho funkcie zvykol. Okamžite som si začal rozkladať okná, a to nielen v rámci jednej miestnosti.

V kancelárii si človek môže rozložiť prehliadač, svoje digitálne pracovisko (admin, programovací software, e-maily, Slack...) a pokojne si k tomu hodiť Youtube do pozadia. Trochu zamrzí, že sa súbežne nedajú pustiť dve a viaceré videá (ideálne s odlišnou hlasitosťou), ale úplne praktické by to aj tak nebolo. Aj multitasking má svoje hranice.

V obývačke si následne môže rozložiť multimediálny kútik so streamingovými službami či s Apple Arcade a ich videohrami a hudbou cez Apple Music. Na záchode ho zase môže čakať Instagram. Pokiaľ ich používateľ nepresunie, tieto okná tam ostávajú aj po tom, čo si dá headset dolu z hlavy. V mojom prípade mi jeho funkcie hneď chýbali. Rozhodne ide o návykový a praktický hardware.

Ako sa ovláda?

Celkom jednoducho. Scrollovanie a presúvanie okien funguje pohybmi ruky a potvrdzovanie stisnutím palca a ukazováka. Headset mal občas problém správne zamerať moje prsty a ruky (zrejme skrz dlhé rukávy na kabáte).

APV môžeš pokojne ovládať rukou opretou o telo a nemusíš ju mať vystretú. Ja som mal však stále tendenciu dvíhať ju (zrejme svalová pamäť z využívania ovládačov na VR headsety).