Michal je prvý Slovák s Apple Vision Pro. Dá sa vôbec normálne využiť alebo je to len predražený gadget? (Rozhovor)

Mišo je zrejme prvý majiteľ headsetu Apple Vision Pro na Slovensku. V rozhovore nám prezradil, či kúpu neľutuje a kedy očakáva vydanie novej generácie.

Michal (jeho Instagram nájdeš tu) je pravdepodobne prvým vlastníkom Apple Vision Pro na Slovensku a jedným z prvých v celej Európe. Headset od Applu tu totiž nekúpiš a potrvá ešte dlho, kým sa to zmení. Mišo nám ho však požičal. A tak sme si ho vyskúšali a zhodnotili, či je to naozaj technológia budúcnosti, alebo len obyčajný a predražený gadget.

Michal to však vidí objektívnejšie, keďže s headsetom strávil viac času a jeho funkcie dokáže využiť lepšie. Konkrétne ako programátor. Aké praktické využitie má, kedy podľa neho vyjde na Slovensku a či sa ho oplatí kúpiť alebo počkať na ďalšiu generáciu či lacnejšiu revíziu, sa dočítaš nižšie.

Apple Vision Pro sa v Európe kúpiť nedá. Ako si sa k nemu dostal?Vďaka svojmu spoločníkovi z New Yorku, ktorý mi naň vystál rad v Apple Store a poslal ho lietadlom hneď po uvedení na trh. Bol to teda pravdepodobne prvý doručený AVP na Slovensko.

Popravde, pri práci či v súkromí som to zatiaľ ani veľmi nestihol otestovať, keďže mi to stále niekto kradne. Týmto by som asi aj rád vyzval Goga, aby mi to doniesol späť do kancelárie.

Musel si naň šetriť dlho alebo to bol impulzívny nákup po tom, čo okolo toho vznikol hype?Chystal som sa na to už od júna 2017, keď predstavili prvý ARKit. Už vtedy mi bolo jasné, že za tým bude nejaký zaujímavý hardvér, inak by na to predsa nealokovali taký obrovský vývojársky tím.

Na čo budeš Apple Vision Pro využívať?Hlavne na programovanie rôznych zaujímavých aplikácií.

Zdroj: Michal Duzek Archív/Refresher

Chystáš sa ich vydať?Jasné, príď si ich potom vyskúšať. (smiech)