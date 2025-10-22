5. séria vychádza už 18. decembra.
Netflix zverejnil prvý teaser trailer a zábery z piatej série seriálu „Emily in Paris“. Nová sezóna, v ktorej Lily Collins opäť stvárňuje Emily Cooper, sleduje hlavnú hrdinku – milovníčku francúzskej kultúry – na jej novej ceste medzi Rímom a Parížom. Podľa traileru nás čaká rozvíjajúci sa románik medzi Emily a Marcellom, dobrodružstvo na lodi a množstvo honosných večierkov.
„Herecký tím a štáb seriálu ‘Emily v Paríži’ sú nadšení, že môžu začať natáčať piatu sériu vo Večnom meste,“ povedal tvorca Darren Star pre Netflix, keď sa v máji začalo natáčanie piatej série. „Od parížskych striech až po rímske ruiny – už sa nevieme dočkať, kam Emily povedie jej ďalšia kapitola.“
Okrem Collins a Franceschiniho sa v piatej sérii opäť predstavia známi herci ako Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) a Lucien Laviscount (Alfie). Novou tvárou v obsadení je Minnie Driver, ktorá si zahrá princeznú Jane – kráľovskú priateľku Sylviinej šéfky.
„Marcello je úplne nové dobrodružstvo, ktoré chceme pre Emily, pretože naším cieľom je, aby Emily dosiahla lepšiu rovnováhu medzi prácou a osobným životom,“ povedal Star. „Chceme, aby sa Emily dokázala usmievať bez podmienok. Chceme ju vidieť aj mimo jej dovolenkového módu — a Marcello prichádza v ten pravý čas.“
Trailer tiež ukazuje, že postava Lucasa Brava, Gabriel, sa rozlúčila s neupraveným vzhľadom z minulej série a vrátila sa k svojmu pôvodnému sexi štýlu — dokonca má blond melír a kalifornské opálenie. Piata séria vychádza už 18. decembra.