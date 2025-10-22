Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 22. októbra 2025 o 16:35
Čas čítania 0:59
Michaela Kedžuchová

Vyšiel nový trailer na Emily in Paris. Piata séria prináša románik v Ríme a honosné večierky

Vyšiel nový trailer na Emily in Paris. Piata séria prináša románik v Ríme a honosné večierky
Zdroj: Netflix/propagační materiál
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

5. séria vychádza už 18. decembra.

Netflix zverejnil prvý teaser trailer a zábery z piatej série seriálu „Emily in Paris“. Nová sezóna, v ktorej Lily Collins opäť stvárňuje Emily Cooper, sleduje hlavnú hrdinku – milovníčku francúzskej kultúry – na jej novej ceste medzi Rímom a Parížom. Podľa traileru nás čaká rozvíjajúci sa románik medzi Emily a Marcellom, dobrodružstvo na lodi a množstvo honosných večierkov.

emily in paris emily in paris emily in paris emily in paris
Zobraziť galériu
(5)

„Herecký tím a štáb seriálu ‘Emily v Paríži’ sú nadšení, že môžu začať natáčať piatu sériu vo Večnom meste,“ povedal tvorca Darren Star pre Netflix, keď sa v máji začalo natáčanie piatej série. „Od parížskych striech až po rímske ruiny – už sa nevieme dočkať, kam Emily povedie jej ďalšia kapitola.“

Okrem Collins a Franceschiniho sa v piatej sérii opäť predstavia známi herci ako Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) a Lucien Laviscount (Alfie). Novou tvárou v obsadení je Minnie Driver, ktorá si zahrá princeznú Jane – kráľovskú priateľku Sylviinej šéfky. 

Odporúčané
Fenomén NEPO-BABIES: Deti celebrít si užívajú megaslávu. Vďačia za ňu talentu alebo kontaktom slávnych rodičov? Fenomén NEPO-BABIES: Deti celebrít si užívajú megaslávu. Vďačia za ňu talentu alebo kontaktom slávnych rodičov? 12. januára 2023 o 9:30

„Marcello je úplne nové dobrodružstvo, ktoré chceme pre Emily, pretože naším cieľom je, aby Emily dosiahla lepšiu rovnováhu medzi prácou a osobným životom,“ povedal Star. „Chceme, aby sa Emily dokázala usmievať bez podmienok. Chceme ju vidieť aj mimo jej dovolenkového módu — a Marcello prichádza v ten pravý čas.“

Trailer tiež ukazuje, že postava Lucasa Brava, Gabriel, sa rozlúčila s neupraveným vzhľadom z minulej série a vrátila sa k svojmu pôvodnému sexi štýlu — dokonca má blond melír a kalifornské opálenie. Piata séria vychádza už 18. decembra.

Odporúčané
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko? REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko? 22. októbra 2025 o 14:58
Odporúčané
Nahradí Google? Zakladateľ ChatGPT predstavil vlastný webový prehliadač Nahradí Google? Zakladateľ ChatGPT predstavil vlastný webový prehliadač 22. októbra 2025 o 13:29
Odporúčané
NASA ocenila fotku zo Slovenska. Zachytáva kométu nad Vysokými Tatrami NASA ocenila fotku zo Slovenska. Zachytáva kométu nad Vysokými Tatrami 22. októbra 2025 o 12:39
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
EMILY IN PARIS NETFLIX RÍM
Odporúčame
CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista?
dnes o 10:31
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
dnes o 09:00
Bola som užívateľom drog v uliciach Bratislavy vymieňať striekačky. Pracovníčky z Odysea pomáhajú aj ženám v sexbiznise
refresher+
Odporúčané
Bola som užívateľom drog v uliciach Bratislavy vymieňať striekačky. Pracovníčky z Odysea pomáhajú aj ženám v sexbiznise
dnes o 10:30
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
pred 3 hodinami
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
10. 10. 2025 17:00
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
Storky
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
Lifestyle news
V novej emotívnej reklame od Apple sa prihovára nedávno zosnulá Jane Goodall. Predstavili nový MacBook aj iPad pred 2 hodinami
Vyšiel nový trailer na Emily in Paris. Piata séria prináša románik v Ríme a honosné večierky pred 3 hodinami
Influencerka zomrela pri domácom pôrode. Preslávila sa propagáciou zdravého životného štýlu dnes o 15:42
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko? dnes o 14:58
Nahradí Google? Zakladateľ ChatGPT predstavil vlastný webový prehliadač dnes o 13:29
NASA ocenila fotku zo Slovenska. Zachytáva kométu nad Vysokými Tatrami dnes o 12:39
Wu-Tang Clan sa lúči, oznámil posledné turné. Vystúpi aj blízko našich hraníc dnes o 11:48
Disney zrušilo nové pokračovanie Star Wars. Hlavnú rolu mal stvárniť Adam Driver dnes o 11:24
Syrovka je späť! Oddnes začína najobľúbenejšia sezóna v McDonald's dnes o 10:31
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli dnes o 10:06
Spravodajstvo
Počasie Správy počasie Sociálna poisťovňa Polícia SR
Viac
Združenie Brat za brata vyšetruje polícia. V prípade začali trestné stíhanie
pred 4 minútami
Pribudnú stovky pracovných miest. Americká firma Medline plánuje rozšíriť výrobu na Slovensku
pred 31 minútami
SHMÚ pridal ďalšie výstrahy. Okrem silného vetra dorazí aj dážď (+MAPA)
pred 49 minútami

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
Osobnosti
dnes o 10:06
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
dnes o 10:06
Po kráľovskej rodine prichádza seriál o klane Kennedyovcov. Hlavnú rolu získal Michael Fassbender
Po kráľovskej rodine prichádza seriál o klane Kennedyovcov. Hlavnú rolu získal Michael Fassbender
včera o 17:08
Disney zrušilo nové pokračovanie Star Wars. Hlavnú rolu mal stvárniť Adam Driver
Disney zrušilo nové pokračovanie Star Wars. Hlavnú rolu mal stvárniť Adam Driver
dnes o 11:24
Celá dedina bola závislá od kokaínu, deti kreslili čiary na ihrisku. Nový Netflix dokument ukazuje príbeh portugalských obyvateľov
Celá dedina bola závislá od kokaínu, deti kreslili čiary na ihrisku. Nový Netflix dokument ukazuje príbeh portugalských obyvateľov
pred 2 dňami
Netflix má nový hit: Hviezda Pirátov z Karibiku sa púšťa do pátrania po záhadne zmiznutej žene
Netflix má nový hit: Hviezda Pirátov z Karibiku sa púšťa do pátrania po záhadne zmiznutej žene
16. 10. 2025 18:42
Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča
Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča
pred 2 dňami
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
1. 1. 2025 9:30
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
Viac z Kultúra Všetko
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
pred 3 hodinami
Toto sú najlepší slovenskí umelci: Vyhlásili laureátov Národnej ceny za dizajn 2025
dnes o 07:11
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
Zaujímavosti
pred 3 hodinami
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
pred 3 hodinami
Do prerábky zapojila aj svojho otca. Ľudia na Instagrame sa pýtajú, kedy má jej ocko voľný termín.
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Odporúčané
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
dnes o 16:00
Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny
V spolupráci
Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny
dnes o 12:00
Wu-Tang Clan sa lúči, oznámil posledné turné. Vystúpi aj blízko našich hraníc
Wu-Tang Clan sa lúči, oznámil posledné turné. Vystúpi aj blízko našich hraníc
dnes o 11:48
Unikátne sety, ktoré sú soundtrackom mestských ulíc. Týchto mladých DJ-ov zo Slovenska a Česka by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
Unikátne sety, ktoré sú soundtrackom mestských ulíc. Týchto mladých DJ-ov zo Slovenska a Česka by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
dnes o 14:58
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
včera o 11:00
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
pred 2 dňami
VIDEO: Dojemná rozlúčka obľúbeného chatára s Tatrami. Viktor Beránek po takmer 50 rokoch opúšťa Chatu pod Rysmi
VIDEO: Dojemná rozlúčka obľúbeného chatára s Tatrami. Viktor Beránek po takmer 50 rokoch opúšťa Chatu pod Rysmi
včera o 14:25
VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole
VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole
včera o 18:17
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
dnes o 14:58
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
pred 3 dňami
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
17. 10. 2025 10:18
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
pred 2 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
pred 3 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia