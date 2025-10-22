Tridsaťročná austrálska influencerka Stacey Warnecke, známa pre svoje videá o zdravom životnom štýle a výžive, zomrela po komplikáciách pri domácom pôrode svojho prvého dieťaťa. O tragédii informoval jej manžel Nathan Hatfield na sociálnych sieťach.
„S ťažkým srdcom vám musím oznámiť nečakané úmrtie mojej krásnej manželky, najlepšej priateľky a životnej lásky Stacey,“ napísal Hatfield. „Po úspešnom pôrode nášho syna Axela nastala nepredvídaná a mimoriadne zriedkavá komplikácia. Lekári urobili maximum, ale už jej nedokázali pomôcť.“
Podľa jeho slov prebiehal pôrod doma, kde Stacey porodila zdravého syna. Krátko nato sa však jej stav náhle zhoršil. Privolaný lekársky tím ju previezol do nemocnice, kde však zomrela. Presná príčina smrti nebola bližšie špecifikovaná, manžel len uviedol, že išlo o extrémne vzácnu komplikáciu spojenú s pôrodom, pri ktorej ani lekári nemohli pomôcť.
Stacey pracovala ako nutričná poradkyňa v Melbourne a na sociálnych sieťach zdieľala videá o zdravom varení, materstve a duševnej pohode. Na Instagrame a TikToku ju sledovali desaťtisíce ľudí.
Jej manžel ju v zverejnenom príspevku opísal ako „najláskavejšieho, najpracovitejšieho a najinteligentnejšieho človeka, akého kedy poznal“. „Bola mojím majákom v búrke a svet je bez nej menej žiarivý,“ napísal.
Nathan zároveň založil verejnú zbierku na platforme GoFundMe, ktorá má pomôcť jemu a novorodenému synovi. K pondelku vyzbierala viac ako 33 000 austrálskych dolárov z cieľovej sumy 50-tisíc.