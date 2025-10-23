Po postupnom poklese hráčov sa vývojári rozhodli ukončiť podporu mobilnej aplikácie The Sims Mobile.
Spoločnosť EA oficiálne oznámila ukončenie hry The Sims Mobile. Tento krok síce znamená koniec mobilnej verzie kultovej hry, spoločnosť ho urobila preto, aby sa mohla naplno sústrediť na vývoj novej generácie – hry The Sims 5.
EA chce, aby sa vývojársky tím mohol plne venovať tvorbe novej hry, ktorá má byť multiplatformová a prinesie modernejšie funkcie. Ako informuje The Verge, spoločnosť v nej plánuje klásť väčší dôraz na multiplayer a prepojenie hráčov.
Hra The Sims Mobile už bola odstránená z obchodov App Store a Google Play, takže si ju nemôžu stiahnuť noví používatelia. Zostáva však prístupná pre tých, ktorí ju už majú nainštalovanú alebo si ju stiahli v minulosti.
Po rokoch postupného poklesu aktivity hráčov sa spoločnosť EA rozhodla hru vypnúť. Podpora sa skončí 20. januára 2026, pričom vývojári plánujú vydať ešte jednu poslednú aktualizáciu ako rozlúčku s hráčmi.