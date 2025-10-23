Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 23. októbra 2025 o 13:17
Čas čítania 0:33
Hana Divišová

Aplikácia The Sims po rokoch končí. EA chystá vypnúť servery kultovej hry

Aplikácia The Sims po rokoch končí. EA chystá vypnúť servery kultovej hry
Zdroj: EA
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Po postupnom poklese hráčov sa vývojári rozhodli ukončiť podporu mobilnej aplikácie The Sims Mobile.

Spoločnosť EA oficiálne oznámila ukončenie hry The Sims Mobile. Tento krok síce znamená koniec mobilnej verzie kultovej hry, spoločnosť ho urobila preto, aby sa mohla naplno sústrediť na vývoj novej generácie – hry The Sims 5.

EA chce, aby sa vývojársky tím mohol plne venovať tvorbe novej hry, ktorá má byť multiplatformová a prinesie modernejšie funkcie. Ako informuje The Verge, spoločnosť v nej plánuje klásť väčší dôraz na multiplayer a prepojenie hráčov.

the sims mobile
Zdroj: EA

Hra The Sims Mobile už bola odstránená z obchodov App Store a Google Play, takže si ju nemôžu stiahnuť noví používatelia. Zostáva však prístupná pre tých, ktorí ju už majú nainštalovanú alebo si ju stiahli v minulosti.

Odporúčané
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor) Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor) 23. októbra 2025 o 7:00

Po rokoch postupného poklesu aktivity hráčov sa spoločnosť EA rozhodla hru vypnúť. Podpora sa skončí 20. januára 2026, pričom vývojári plánujú vydať ešte jednu poslednú aktualizáciu ako rozlúčku s hráčmi.

Odporúčané
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy 23. októbra 2025 o 11:24
Odporúčané
Samsung predstavil zabijaka Apple Vision Pro. Je ľahší a stojí o polovicu menej Samsung predstavil zabijaka Apple Vision Pro. Je ľahší a stojí o polovicu menej 23. októbra 2025 o 10:15
Odporúčané
Obľúbená bratislavská kaviareň Goriffee bude opäť v centre. Otvorili nové priestory Obľúbená bratislavská kaviareň Goriffee bude opäť v centre. Otvorili nové priestory 23. októbra 2025 o 8:59
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
MOBILNÉ HRY
Odporúčame
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
včera o 17:00
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
dnes o 07:00
CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista?
včera o 10:31
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
dnes o 10:00
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
včera o 09:00
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
Storky
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Lifestyle news
Vydražili zlaté rolexy z roku 1953. Nový majiteľ za ne zaplatil vyše 5 miliónov eur pred 35 minútami
Aplikácia The Sims po rokoch končí. EA chystá vypnúť servery kultovej hry pred hodinou
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy pred 3 hodinami
Samsung predstavil zabijaka Apple Vision Pro. Je ľahší a stojí o polovicu menej dnes o 10:15
Obľúbená bratislavská kaviareň Goriffee bude opäť v centre. Otvorili nové priestory dnes o 08:59
Na Netflix dnes dorazí 2. séria Nobody Wants This. Ako rabín a podcasterka prekonajú skúšku reality? dnes o 08:17
V novej emotívnej reklame od Apple sa prihovára nedávno zosnulá Jane Goodall. Predstavili nový MacBook aj iPad včera o 17:28
Vyšiel nový trailer na Emily in Paris. Piata séria prináša románik v Ríme a honosné večierky včera o 16:35
Influencerka zomrela pri domácom pôrode. Preslávila sa propagáciou zdravého životného štýlu včera o 15:42
Spravodajstvo
Počasie Správy počasie Sociálna poisťovňa Vláda Roberta Fica
Viac
PRIESKUM: PS vedie v prieskume o 6 %. Do parlamentu by sa prekrúžkovali aj Demokrati (+ graf)
pred 35 minútami
Pri ruskom útoku zomreli dvaja novinári. Zverejnili fotografie zhoreného auta
pred hodinou
Ďalšia nezhoda v koalícii: Kotlár hlasoval s opozíciou. Nesúhlasil s Huliakovou novelou o hazarde
pred 2 hodinami

Viac z Tech

Všetko
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí
pred 3 dňami
AI asistenti ako ChatGPT sú nedôveryhodní. Chybujú približne v polovici prípadov, tvrdí nová štúdia
AI asistenti ako ChatGPT sú nedôveryhodní. Chybujú približne v polovici prípadov, tvrdí nová štúdia
včera o 08:54
Toto je najvýkonnejší notebook, aký Apple doteraz vytvoril. Pozri si nový MacBook Pro
Toto je najvýkonnejší notebook, aký Apple doteraz vytvoril. Pozri si nový MacBook Pro
16. 10. 2025 13:48
ChatGPT čoskoro povolí erotický obsah. Chcú ho tým „poľudštiť“
ChatGPT čoskoro povolí erotický obsah. Chcú ho tým „poľudštiť“
15. 10. 2025 15:48
Unikla cena nového Xboxu. Šetriť začni radšej už teraz
Unikla cena nového Xboxu. Šetriť začni radšej už teraz
16. 10. 2025 14:33
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách
16. 10. 2025 11:14
Viac z Kultúra Všetko
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
včera o 17:00
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Toto sú najlepší slovenskí umelci: Vyhlásili laureátov Národnej ceny za dizajn 2025
včera o 07:11
Viac z Gastro Všetko
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
Testy
11. 10. 2025 10:30
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
11. 10. 2025 10:30
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
dnes o 10:00
Kúsok Paríža v srdci Bratislavy. „Nechceme, aby sa naši hostia cítili ako na Slovensku,“ hovorí majiteľka reštaurácie Colette
15. 10. 2025 11:00
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
O2 predstavilo štedrú vianočnú ponuku. Získaj smartfón, slúchadlá či robotický vysávač vo výhodnom balíčku
Tech
pred 2 hodinami
PR správa
O2 predstavilo štedrú vianočnú ponuku. Získaj smartfón, slúchadlá či robotický vysávač vo výhodnom balíčku
pred 2 hodinami
O2 si pre svojich zákazníkov pripravilo lákavé vianočné darčeky.
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
pred 3 hodinami
Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“
V spolupráci
Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“
pred 3 hodinami
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
dnes o 10:00
Obľúbená bratislavská kaviareň Goriffee bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Obľúbená bratislavská kaviareň Goriffee bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
dnes o 08:59
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 14:58
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
včera o 17:00
Influencerka zomrela pri domácom pôrode. Preslávila sa propagáciou zdravého životného štýlu
Influencerka zomrela pri domácom pôrode. Preslávila sa propagáciou zdravého životného štýlu
včera o 15:42
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
pred 2 dňami
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 14:58
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
19. 10. 2025 7:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
pred 4 dňami
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
pred 3 dňami
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
17. 10. 2025 10:18
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 14:58
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
19. 10. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia