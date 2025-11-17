Kategórie
dnes 17. novembra 2025 o 17:16
Zdenka Hvolková

Muž umrel po konzumácii hamburgeru. Vedci prvýkrát potvrdili úmrtie z „alergie na mäso"

Muž umrel po konzumácii hamburgeru. Vedci prvýkrát potvrdili úmrtie z „alergie na mäso“
Zdroj: Unsplash.com
Vedci prvýkrát potvrdili smrť človeka spôsobenú tzv. „alergiou na mäso“, ktorá môže najnovšie vznikať po uhryznutí kliešťom.

47-ročný pilot z New Jersey bol fyzicky zdravý muž, no počas rodinného kempovania v lete 2024 zažil prudké bolesti brucha, hnačku a vracanie len niekoľko hodín po konzumácii steaku. Na ďalší deň sa síce cítil lepšie, no situácia znepokojovala aj jeho rodinu, píše portál IFL Science.

O dva týždne neskôr počas rodinnej barbecue hostiny skonzumoval hamburger, po štyroch hodinách ho rodina našla ležať v kúpeľni v bezvedomí. Muž krátko na to zomrel, no vykonaná pitva nezistila žiadne abnormality. O prípade informovali odborníci v štúdii publikovanej prostredníctvom The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Mäso od Romana, mäso, steak
Zdroj: Facebook/Mäso od Romana
Jeho manželka sa so záverom odmietala zmieriť, chcela preto poznať skutočnú príčinu jeho smrti a rozhodla sa kontaktovať odborníkov z Virgínskej univerzity vedenej Dr. Thomasom Platt-Millsom, objaviteľom syndrómu alfa-gal (AGS).

AGS je závažná alergia na cukrovú molekulu alfa-gal, ktorá sa nachádza v telách cicavcov, no i v slinách niektorých kliešťov. Znamená to, že aj po obyčajnom uhryznutí parazitom si imunitný systém môže zapamätať alfa-gal ako hrozbu, a pri následnej konzumácii červeného mäsa môže spustiť alergickú reakciu až anafylaxiu, ktorá je život ohrozujúca.

menštruácia, menštruačné bolesti, žena, kŕče
Zdroj: Pexels/Sora Shimazaki

Vyšetrenie ukázalo, že muž skutočne trpel touto alergiou a smrť nastala v dôsledku ťažkej alergickej reakcie po jedle. Ako informoval portál Newsroom, vedci upozorňujú, že príznaky ako žihľavka, opuch pier či hrdla, ťažkosti s dýchaním alebo silné bolesti brucha 3–5 hodín po konzumácii červeného mäsa, sú varovnými signálmi. Pri miernych prejavoch je často postačujúca úprava stravy, no vážne symptómy si vyžadujú okamžitú lekársku pomoc.

KLIEŠTE MÄSO VEDA A VÝSKUM ZDRAVIE
