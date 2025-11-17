Vedci prvýkrát potvrdili smrť človeka spôsobenú tzv. „alergiou na mäso“, ktorá môže najnovšie vznikať po uhryznutí kliešťom.
47-ročný pilot z New Jersey bol fyzicky zdravý muž, no počas rodinného kempovania v lete 2024 zažil prudké bolesti brucha, hnačku a vracanie len niekoľko hodín po konzumácii steaku. Na ďalší deň sa síce cítil lepšie, no situácia znepokojovala aj jeho rodinu, píše portál IFL Science.
O dva týždne neskôr počas rodinnej barbecue hostiny skonzumoval hamburger, po štyroch hodinách ho rodina našla ležať v kúpeľni v bezvedomí. Muž krátko na to zomrel, no vykonaná pitva nezistila žiadne abnormality. O prípade informovali odborníci v štúdii publikovanej prostredníctvom The Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Jeho manželka sa so záverom odmietala zmieriť, chcela preto poznať skutočnú príčinu jeho smrti a rozhodla sa kontaktovať odborníkov z Virgínskej univerzity vedenej Dr. Thomasom Platt-Millsom, objaviteľom syndrómu alfa-gal (AGS).
AGS je závažná alergia na cukrovú molekulu alfa-gal, ktorá sa nachádza v telách cicavcov, no i v slinách niektorých kliešťov. Znamená to, že aj po obyčajnom uhryznutí parazitom si imunitný systém môže zapamätať alfa-gal ako hrozbu, a pri následnej konzumácii červeného mäsa môže spustiť alergickú reakciu až anafylaxiu, ktorá je život ohrozujúca.
Vyšetrenie ukázalo, že muž skutočne trpel touto alergiou a smrť nastala v dôsledku ťažkej alergickej reakcie po jedle. Ako informoval portál Newsroom, vedci upozorňujú, že príznaky ako žihľavka, opuch pier či hrdla, ťažkosti s dýchaním alebo silné bolesti brucha 3–5 hodín po konzumácii červeného mäsa, sú varovnými signálmi. Pri miernych prejavoch je často postačujúca úprava stravy, no vážne symptómy si vyžadujú okamžitú lekársku pomoc.