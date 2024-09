Stávalo sa to, že jeden konkurenčný podnik sa nazval podobne ako my a na socials sa často vydával za nás. Ľudia písali so záujmom o naše klobásy, namiesto toho ich kontaktovali oni a tvárili sa, že sme to vlastne my. Bolo to dobré svinstvo, spomína Janči.

Londýn je metropola, v ktorej sa snažia preraziť milióny ľudí z celého sveta. V Spojenom kráľovstve dnes žije približne 150-tisíc Slovákov, medzi ktorých patrí aj Janči. Ten sa za pomoci parťáka rozhodol, že si v hlavnom meste Anglicka otvorí vlastnú mäsiareň s názvom Smokey Yard.

Zdroj: Ján (Smokey Yard)

Domáce klobásy, šmalec a škvarky nie sú zďaleka všetkým, čo ich prevádzka Smokey Yard zákazníkom ponúka. Chlapi sa v minulosti vzdali svojich fulltime zamestnaní a vydali sa cestou vlastného biznisu s mäsom.

Čoskoro oslávia rok od oficiálneho otvorenia, pričom v súčasnosti prežívajú podľa Jančiho slov náročné chvíle kvôli zdravotným ťažkostiam, ktoré postihli jeho kamaráta a biznis partnera Csabu, ktorému želáme skoré uzdravenie a veľa síl.

V rozhovore s Jančim sme však rozobrali všetko od základov ich myšlienky vlastniť mäsiarstvo, cez chute domácich Britov až po sumu, ktorú museli do podniku investovať.

Odsťahoval si sa do Anglicka kvôli prevádzke?

V Anglicku som začínal ešte pred 12 rokmi. Mal som asi 21 rokov a býval som u svojho uja v Manchestri. Potom som sa vrátil domov, no s priateľkou sme sa rozhodli vrátiť do Anglicka. Presťahovali sme sa do Londýna, kde sme videli väčšie a lepšie pracovné aj životné príležitosti.

Kde si pracoval pred otvorením vlastnej prevádzky?

Začínal som ako upratovač a pomocná sila v kuchyni. Najprv som nemohol robiť nič viac, pretože som nevedel dobre jazyk. Následne som sa posunul až na pozíciu head chefa. Keď prišiel covid, zrazu nebola práca a nevedel som, čo ďalej. Mal som však víziu o tomto biznise, pretože otec má doma v Šamoríne mäsovýrobu. Tam som vlastne aj po strednej škole začínal, ale chcel som sa naučiť jazyk a zažiť niečo nové, preto som sa rozhodol pre Anglicko.

Zdroj: Ján (Smokey Yard)

Takže covid ťa motivoval ísť do vlastnej mäsiarne v Londýne?

Otcove klobásy som dovážal zo Slovenska do Anglicka už aj predtým na objednávku. Začal som s tým možno aj osem rokov dozadu. Vybudoval som si klientelu a postupne som prichádzal na to, že to chcem začať vyrábať aj tu.

Ako ti napokon táto myšlienka napadla?

Sníval som o tom, ale nemal som k sebe nikoho, s kým by som do toho šiel. Keď bol covid a lockdown, išiel som maľovať dom a zavolal som si na pomoc kamaráta z bývalej práce, Csabu. Mal som doma akurát otcovu klobásu, ponúkol som ho a on sa toho hneď chytil, že poďme si to vyrobiť tu. Išli sme na tržnicu, nakúpili mäso a tak sme si vyrobili prvú klobásu.

Dokázal si v Anglicku nakúpiť rovnaké prísady a ingrediencie ako používal doma tvoj otec?

Recept je takmer identický, ale zároveň som v ňom čosi upravil. Mäso viem kúpiť aj v Londýne, no jediné, čo stále dovážam, je paprika. To sa pravdepodobne asi nikdy nezmení, že by som ju bral z iného miesta. (smiech)

Mal si odvahu ísť do vlastného biznisu?