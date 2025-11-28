Slovenská polícia si aj tieto Vianoce pripravila kampaň, ktorá spája humor so serióznym poslaním.
Polícia Slovenskej republiky aj tento rok spustila svoju dnes už tradičnú vianočnú kampaň. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na osoby, ktoré patria medzi najhľadanejších Slovákov v databáze Interpolu.
Hoci by sme možno čakali, že polícia bude komunikovať formálne, práve takýto odľahčený a vizuálne pútavý formát zaznamenáva na sociálnych sieťach veľké dosahy. Aj preto sa ho rozhodla zopakovať.
Počas kampane bude polícia postupne predstavovať jednotlivé osoby, po ktorých aktívne pátra. Hlavným motívom tohtoročnej série je symbolická vianočná pošta – určená tým, ktorí by sa mali „vrátiť domov".
Cieľ kampane zostáva rovnaký ako po minulé roky – získať nové informácie od verejnosti, ktoré môžu pomôcť pri vypátraní hľadaných osôb. Celý zoznam najhľadanejších si môžeš pozrieť TU.