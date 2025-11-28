Košice čakajú jeden z najväčších food eventov roka
Spoločnosť Simon's Burger je v súčasnosti jednou z najrýchlejšie rastúcich sietí rýchleho občerstvenia u našich južných susedov. Špecializujú sa najmä na smashburgre a v rámci svojej expanzie sa rozhodli vstúpiť aj na slovenský trh – Košice budú prvým mestom, kde maďarská sieť burgární otvorí svoju pobočku.
V sobotu sa otvorí prvý Simon's Burger na Slovensku a podľa informácií zo sociálnych sietí pôjde o najväčší Grand Opening, aký doteraz pripravili. Na podujatí plánujú rozdať až 1 000 cheeseburgerov zadarmo všetkým, ktorí prídu.
A aby toho nebolo málo, z prvých 100 hostí vyžrebujú troch šťastlivcov, ktorí budú môcť jeden rok jesť raz týždenne zadarmo v košickej prevádzke Simon's Burger.
Na otvorenie prídu aj špeciálni hostia – Tomáš Križan z NKD Bananas a Expl0ited. Novú pobočku Simon's Burger nájdeš otvorenú od soboty 12:00 v Optima Shopping Center.