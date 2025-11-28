Výsledky najnovšej analýzy Vogue Business ukazujú, že módny priemysel zostáva v reprezentácii veľkostí takmer na bode mrazu.
Najnovší Vogue Business Size Inclusivity Report pre sezónu jar/leto 2026 priniesol len minimálne zlepšenie v zastúpení rôznych konfekčných veľkostí na svetových mólach. Z celkových 9 038 lookov naprieč 198 prehliadkami bolo až 97,1 % vytvorených pre straight-size telá (US 0–4, EUR 32-36). Mid-size tvorili len 2 % a plus-size modelky sa objavili v necelom jednom percente lookov.
Oproti minulému roku ide o zmenu len v desatinách percenta, mid-size zastúpenie dokonca kleslo a plus-size zostalo takmer identické. A to napriek tomu, že publikum módnych týždňov aj influencerky, ako Brenda Weischer, otvorene upozorňujú, že runway bez rôznych typov tiel pôsobí čoraz frustrujúcejšie a odtrhnuto od reality.
Mnohí dizajnéri priznávajú, že ich brzdí systém: krátke časové harmonogramy, výroba vzoriek len v jednej veľkosti, chýbajúce vzdelanie v gradingu väčších strihov či vyššie náklady na produkciu.
Aj napriek prekážkam však spotrebitelia jasne hovoria, že diverzita je potrebná. Prieskum Vogue Business medzi 687 čitateľmi ukázal, že nekonzistentné veľkosti a slabá ponuka väčších čísel sú jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia nekupujú od konkrétnych značiek.