Po rokoch napätia, zákulisných odkazov a virálnych hádok sú Vin Diesel a Dwayne Johnson opäť za jedno.
Vin Diesel na Instagrame prekvapil fanúšikov, keď verejne pochválil Dwaynea Johnsona a jeho výkon v novinke The Smashing Machine. Šlo o veľký krok po takmer desať rokov dlhej roztržke, ktorá medzi hercami začala už v roku 2016, keď The Rock počas nakrúcania Rýchlo a zbesilo 8 zverejnil virálny post, v ktorom označil istých kolegov za „chicken sh*t“ a „candy *ss“. Neskôr sa potvrdilo, že narážal práve na Vina Diesela.
Diesel roky tvrdil, že napätie vzniklo kvôli jeho snahe dostať z Dwayna Johnsona čo najlepší výkon ako filmového Hobbsa. Johnson to vtedy odmietal, tvrdil, že Vin Diesel sa snaží celú sériu ovládať a verejne vyhlásil, že sa k filmom o rýchlych autách viac nevráti. Výsledkom bolo, že dvojica natáčala scény oddelene a jednotlivé filmy obchádzali ich vzájomnú interakciu.
Zlom prišiel v roku 2023, keď sa Dwayne „The Rock“ Johnson nečakane objavil v potitulkových scénach Fast X (Rýchlo a zbesilo 10) a prezradil, že s Dieselom si už mnoho vecí vyrozprávali. Ich udobrenie teraz prvýkrát potvrdili verejne. Vin v príspevku opísal Dwayna ako partnera, ktorý do série priniesol obrovskú energiu a ikonickú postavu. Zároveň mu verejne vyjadril rešpekt za jeho najnovšiu hereckú rolu.
Po rokoch konfliktov sa zrejme jeden z najhlasnejších hollywoodskych sporov definitívne uzavrel a dvojica má možno opäť spoločnú budúcnosť, ak sa 11. diel Fast & Furious naozaj rozbehne.