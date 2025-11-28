Kategórie
dnes 28. novembra 2025 o 10:24
Čas čítania 0:55
Zdenka Hvolková

Vin Diesel a The Rock zakopali vojnovú sekeru. Hviezdy „Rýchlo a zbesilo“ po rokoch napätia zdieľali spoločný príspevok

Vin Diesel a The Rock zakopali vojnovú sekeru. Hviezdy „Rýchlo a zbesilo“ po rokoch napätia zdieľali spoločný príspevok
Zdroj: Instagram / @vindiesel
Po rokoch napätia, zákulisných odkazov a virálnych hádok sú Vin Diesel a Dwayne Johnson opäť za jedno.

Vin Diesel na Instagrame prekvapil fanúšikov, keď verejne pochválil Dwaynea Johnsona a jeho výkon v novinke The Smashing Machine. Šlo o veľký krok po takmer desať rokov dlhej roztržke, ktorá medzi hercami začala už v roku 2016, keď The Rock počas nakrúcania Rýchlo a zbesilo 8 zverejnil virálny post, v ktorom označil istých kolegov za „chicken sh*t“ a „candy *ss“. Neskôr sa potvrdilo, že narážal práve na Vina Diesela.

Diesel roky tvrdil, že napätie vzniklo kvôli jeho snahe dostať z Dwayna Johnsona čo najlepší výkon ako filmového Hobbsa. Johnson to vtedy odmietal, tvrdil, že Vin Diesel sa snaží celú sériu ovládať a verejne vyhlásil, že sa k filmom o rýchlych autách viac nevráti. Výsledkom bolo, že dvojica natáčala scény oddelene a jednotlivé filmy obchádzali ich vzájomnú interakciu.

Rýchlo a zbesilo Rýchlo a zbesilo Rýchlo a zbesilo 10 Rýchlo a zbesilo
Zobraziť galériu
(8)
Zlom prišiel v roku 2023, keď sa Dwayne „The Rock“ Johnson nečakane objavil v potitulkových scénach Fast X (Rýchlo a zbesilo 10) a prezradil, že s Dieselom si už mnoho vecí vyrozprávali. Ich udobrenie teraz prvýkrát potvrdili verejne. Vin v príspevku opísal Dwayna ako partnera, ktorý do série priniesol obrovskú energiu a ikonickú postavu. Zároveň mu verejne vyjadril rešpekt za jeho najnovšiu hereckú rolu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vin Diesel (@vindiesel)

Po rokoch konfliktov sa zrejme jeden z najhlasnejších hollywoodskych sporov definitívne uzavrel a dvojica má možno opäť spoločnú budúcnosť, ak sa 11. diel Fast & Furious naozaj rozbehne.

DWAYNE „THE ROCK“ JOHNSON FILMY A SERIÁLY HERCI HOLLYWOODSKI HERCI RÝCHLO A ZBESILO VIN DIESEL
